L'ASSE s'est inclinée dans le match qu'il ne fallait pas perdre. Une défaite qui fait mal aux crânes stéphanois. Dans les rangs angevins, on est heureux depuis cette première victoire de la saison. Alexandre Dujeux (Angers) s'est exprimé en conférence de presse d'après-match. Retranscription.

Alexandre Dujeux (Angers) : "Je suis vraiment heureux et soulagé. Nous attendions cette victoire, et même si nous allions mieux ces derniers temps, nous n’avions remporté qu’un seul des six derniers matchs, les autres étant des matchs nuls. Gagner nous permet enfin d’avancer au niveau comptable. Nous savourons ce moment, même s'il y a un certain soulagement.

Nous avons tout de même inscrit quatre buts, avec un xG de 2,83, ce qui est positif. Ce match était particulièrement tendu, car chaque point compte face à un adversaire direct. Ils pouvaient creuser l’écart s’ils gagnaient, mais cette victoire nous permet de les rattraper. Gérer un tel match sous pression n’est jamais facile."

Le travail paie pour Angers

Alexandre Dujeux (Angers) : " Travailler jour après jour pour s’imposer en Ligue 1 et obtenir une victoire, c’est toujours bénéfique. Nous sentions cette amélioration, notre jeu gagnait en cohérence, mais il manquait encore la victoire. Maintenant qu’elle est là, ça fait du bien. Nous ne nous emballons pas, mais cette victoire nous donne confiance.

Nous étions déjà sur une bonne dynamique. Nous avions réussi à tenir le nul face à des équipes solides comme Marseille et Strasbourg. Il ne manquait que cette victoire pour concrétiser. Aujourd’hui, c’est un cap de franchi, et cela nous motive à poursuivre dans cette voie.

Il y a eu des moments de flottement, mais j’ai aussi senti une équipe déterminée à inscrire un but de plus que l’adversaire. Une équipe avec du caractère. Notre objectif à la mi-temps était de marquer ce troisième but. Même si tout n’a pas été parfait, l’équipe a montré une grande solidarité et une envie de défendre, ce qui est essentiel."

Le SCO prend les erreurs de l'ASSE

Alexandre Dujeux (Angers) : "Les buts peuvent venir d'une erreur mais nous ne faisons pas la fine bouche. On prend. On a réussi à l'emporter et c'est une excellente nouvelle. Je veux toujours être positif. J'y ai toujours cru l'année dernière. Idem cette saison. Ce soir, on a gagné et ça nous fait du bien. Ce sera très dur pour nous mais j'ai envie de revivre des soirées comme celle-là. Il va falloir qu'on se dépasse. Nous ne sommes pas forcément les meilleurs, mais j'aime ce groupe. Un groupe qui se bat. J'aime voir un Niane qui revient bien et sort de trois bons matchs.

Nous avions planifié une autre organisation, mais des blessures et l'arrivée de Bamba Dieng à la fin du mercato nous ont poussés à adapter notre dispositif. Nous avons trouvé une certaine stabilité après quelques ajustements, ce qui nous a permis de livrer des performances plus cohérentes. Cette victoire est une étape, pas un aboutissement, mais elle prouve aux joueurs qu’ils peuvent gagner en Ligue 1."