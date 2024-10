L’ASSE peut être fière d’avoir révélé de nombreux talents depuis le début du 21e siècle. Ces joueurs, malgré des parcours divers, ont su faire de leur passion, le football, leur métier. L’un d’entre eux brille particulièrement aujourd'hui sur la scène mondiale. Explications.

Repéré par Ludovic Paradinas (actuellement à Marseille), le défenseur central stéphanois ne présentait pas forcément un profil "XXL" dans sa jeunesse. En effet, il n’est pas passé par un "pôle espoir" avant de rejoindre le centre de formation de l'ASSE. Mais à l'Étrat, ce jeune joueur issu du club partenaire de Montfermeil a vite convaincu tout le monde. Surclassé, William Saliba gravit les échelons rapidement jusqu’à éviter l’étape de l’équipe réserve.

En effet, il passe directement des U19 au groupe de Jean-Louis Gasset. C’est lors de son premier match professionnel face à Toulouse, au Stadium, que le "peuple vert" découvre ce diamant brut. Après une première saison impressionnante où il gagne sa place de titulaire, l'ASSE se qualifie pour la Ligue Europa grâce à une performance collective remarquable. Arsenal, frappé par son potentiel, investit 30 millions d’euros pour le recruter, le prêtant dans la foulée à l’ASSE. Une blessure rend sa seconde saison plus difficile, mais au total, il portera fièrement le maillot stéphanois à 36 reprises en Ligue 1.

Après s’être aguerri à Nice puis à Marseille, William Saliba fait sensation en Premier League depuis deux saisons. Considéré par ses pairs comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League, il s’est également imposé comme titulaire en équipe de France. Ses performances constantes et impressionnantes le placent désormais parmi les meilleurs du monde à son poste.

Cette ascension ne passe pas inaperçue, et elle lui a valu une belle reconnaissance. Hier, lors de la remise du Ballon d’Or, William Saliba s’est classé à la 24e position, se voyant ainsi désigné comme le 24e meilleur joueur de football au monde en 2024. Une distinction qui pourrait bien s’améliorer dans les années à venir. Quoi qu’il en soit, William Saliba honore et met en lumière la formation stéphanoise.

Ranked at the 24th place for the 2024 Men's Ballon d'Or!

William Saliba @Arsenal @EquipedeFrance #ballondor pic.twitter.com/8NThyyHfHu

— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024