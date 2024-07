Alors que l’ASSE a bataillé durant deux saisons avec les Girondins de Bordeaux qui nourrissaient de grandes ambitions de remontée, ces derniers vont disparaître du paysage des clubs professionnels. Une issue terrible pour ce club historique qui pourrait trouver un soutien inespéré… mais tardif ?

Cela faisait des semaines que les Girondins de Bordeaux étaient en sursis. Les plus cyniques diront même que cela faisait des saisons. Alors que l’on pensait que Bordeaux avait touché le fond avec la rétrogradation administrative en National 1, il n’en est rien. Ce que tout le monde craignait ces derniers temps est dorénavant réel : les Girondins ont décidé d’abandonner leur statut de club professionnel. Cela faisait 87 ans que les Girondins l’avait acquis. C’en est désormais terminé.

Perte du statut professionnel pour Bordeaux

Selon le quotidien Sud-Ouest, le club a fait savoir à la FFF qu’ils renonçaient au statut professionnel avant même de savoir dans quelle division ils allaient évoluer l’an prochain. L’audition prévue devant la DNCG le 1er août prochain est donc annulée. Elle devait statuer sur la capacité des Girondins à assumer son statut professionnel en présentant un budget réaliste. Il n’en sera rien.

Le plus dur commence maintenant pour les Bordelais qui vont devoir régler la situation de nombreux salariés qui ne vont pas manquer de faire l’objet d’un plan social. La masse salariale est évaluée à 36 millions d’euros. La section professionnels pesait 25 millions d’euros dans cette masse salariale alors que le club accuse une perte de 40 millions sur l’exercice.

Autre conséquence, les 70 joueurs du centre de formation vont tous être libérés, tout comme les joueurs de l’équipe professionnelle dont le contrat est rompu automatiquement.

Un plan social inévitable !

Le quotidien Sud-Ouest précise que « L’issue aurait été identique dans le cas d’un engagement en National 2 (niveau amateur). Mais le club a pris les devants car en cas d’engagement (improbable) en N1, il aurait dû négocier de gré à gré avec tous les joueurs une libération anticipée, ce qui aurait pu prendre du temps et coûter de l’argent. Or, le temps est réduit d’ici le coup d’envoi de la saison le week-end du 17 août. Et surtout, Bordeaux n’a plus d’argent. Il se présentera mardi devant le tribunal de commerce pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui gèlera l’ensemble des dettes (90 millions d’euros environ). »

Le risque est grand que Bordeaux soit obligé d’évoluer en National 2 l’an prochain. Commencera alors un lourd travail consistant à reconstruire une équipe capable de remonter en National 1, puis en Ligue 2… Un véritable parcours du combattant qui plonge inévitablement tous les amoureux de ce club dans le désarroi.

Un ancien international français prêt à sauver le club ?

Alain Roche, interrogé sur RMC Sport, a d’ores et déjà évoqué un projet de reprise impulsé par Bixente Lizarazu : « S’il faut tout mettre en œuvre pour tenter de sauver ce club-là… A un moment, il faut aussi trouver des investisseurs financiers… Je le sais, il y a des gens qui travaillent déjà pour la reprise. J’ai déjà entendu parler de Bixente Lizarazu avec deux actionnaires… Je sais qu’il y a des investisseurs locaux qui travaillent aussi sur un futur projet. Il y a des gens dans l’ombre qui travaillent pour tenter de sauver le club. Si ces gens-là ont besoin de nous, qu’on se rapproche d’eux pour tenter d’aider, on le fera avec grand plaisir. On est totalement investis, c’est notre club de cœur. On a pour beaucoup été formés dans ce club-là, on n’a pas envie que 140 ans tombent aussi bas…«