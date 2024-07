La formation stéphanoise est de retour sur les terrains en ce mois de juillet. La réserve a repris l’entraînement un jour après le groupe professionnel. Le groupe Formation est lui sur le rectangle vert depuis le 11 juillet. Enfin, le 18 juillet, les nouveaux arrivants du centre de formation (groupe Avenir) ont eux aussi lancé leur préparation !

En attendant, deux jeunes stéphanois, Ayman Aiki et Mathis Amougou sont avec l’Equipe de France pour disputer l’Euro U19. Retenus dans un groupe de 20 joueurs, ils valorisent une nouvelle fois la formation de l’ASSE. À noter que Mathis Amougou est surclassé avec cette équipe de France U19. En d’autres termes, lui, le 2006 joue avec la génération 2005, celle d’Ayman Aiki, donc. Les joueurs de Bernard Diomède étaient opposés à la Turquie, le Danemark et l’Espagne en phase de poule !

Rendez-vous en demi-finale de l’Euro U19

Ce lundi, les Bleuets affrontaient l’Espagne U19 pour la dernière journée du groupe B. Déjà qualifiés, pour la suite de la compétition, ils devaient simplement assurer la première place. Avec Amougou et Aiki titulaires au coup d’envoi, les Français vont rapidement prendre l’avantage. Après quelques situations espagnoles dans les dix premières minutes, le monégasque Saïmon Bouabré prend les choses en main en inscrivant un superbe but de l’extérieur de le surface à la 13ème minute. A la pause, l’Espagne est logiquement menée (0-1).

Durant le second acte, Daniel Rodriguez Crespo va égaliser (1-1, 65ème), puis Simo Keddari va permettre aux siens de passer devant 10 minutes plus tard (2-1). Les Espagnols repassent donc virtuellement devant les Bleuets au classement mais Antagana va arracher le nul en toute fin de match (2-2). Le score ne bougera plus et la France termine donc première de son groupe. Rendez-vous jeudi contre l’Ukraine pour la demi-finale.

En ce qui concerne les performances individuelles des deux joueurs de l’ASSE, Ayman Aiki aura été moins en vue que lors de ses deux premières sorties (notamment son but contre le Danemark vendredi) et est sorti à la mi-temps. Mathis Amougou a lui livré une belle prestation avec et sans ballon. Associé au très offensif Bouabré, il a dû faire le « sale boulot » dans l’entrejeu.