Les jeunes Français disputaient ce dimanche la finale de l’Euro U19 contre l’Espagne. Dans un match au sommet entre ces deux équipes, c’est le titre de champion d’Europe qui était en jeu.

Les joueurs de Bernard Diomède ont réalisé un parcours quasi parfait jusque-là. Après avoir gagné contre la Turquie (2-1) puis contre le Danemark (4-2) en poule, ils ont été tenus en échec lors de la troisième rencontre contre l’Espagne (2-2, avec Amougou et Aiki titulaires). Les Bleuets ont tout de même terminé à la première place et ont ainsi affronté le second de l’autre poule : l’Ukraine ! En demi-finale, l’Equipe de France U19 s’est imposée 1-0, et s’est offert le droit de rejouer contre l’Espagne, qui a disposé de l’Italie dans l’autre demi de cet Euro U19.

L’Espagne sacrée

Au coup d’envoi, comme c’était déjà le cas lors de la demi-finale, les deux Stéphanois Mathis Amougou et Ayman Aiki débutent sur le banc. Malgré une première mi-temps correcte où les Espagnols n’auront pas beaucoup mis en danger les Bleuets, Iker Bravo va inscrire le premier but de cette partie juste avant la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, la France court toujours derrière le score mais ne parvient pas à trouver le cadre. Bernard Diomède va donc faire entrer les trois offensifs Mayulu, Ngoura et Michal. Malheureusement, quelques minutes plus tard, Jacquet va dévier une tentative adverse en direction de la cage de Bengui (2-0).

Malgré l’entrée à la 73ème de Mathis Amougou dans l’entrejeu, les U19 Français ne vont pas renverser la tendance. Le score n’évoluera plus et l’Espagne s’impose sur le score de 2 à 0. Désillusion pour les Bleuets qui échouent à un pas du titre. Pour Amougou, il s’agit de la deuxième finale perdue après celle de la Coupe du monde U17 il y a quelques mois. Le milieu de terrain né en 2006, comme son coéquipier Aiki, va donc rentrer dans le Forez sans trophée.