La journée de ce samedi a été plutôt bonne pour l’ASSE. Avec une équipe presque totalement différente lors de chaque mi-temps, les Verts se sont imposés 3-1. Ce match a été l’occasion de voir à l’œuvre l’ensemble des recrues stéphanoises. Celui qui s’est particulièrement illustré est Davitashvili, auteur de deux buts et d’une passe décisive durant la seconde mi-temps. Le gros point noir est la rechute d’Ibrahima Wadji, sorti dès la troisième minute de jeu, comme le confiait Olivier Dall’Oglio. « Le seul regret, c’est la blessure d’Ibrahima Wadji, qui a dû sortir avant la 3e minute. C’est embêtant pour la suite, pour nous tous, et surtout pour lui. » Les Verts affronteront Montpellier ce mercredi à 18h. Il s’agira du troisième match de préparation avant la reprise de la Ligue 1.

Les autres résultats des clubs de Ligue 1

Opposé à Southampton, Montpellier n’a rien pu faire (1-3). Mené 2-0, Wahbi Khazri a réduit la marque, mais, finalement, deux minutes plus tard, les Britanniques ont inscrit un troisième et dernier but.

Pour Reims, l’heure n’est pas à la fête. Face à une équipe de seconde division japonaise, l’addition a été particulièrement salée. Le club de Shimizu s’est imposé 3-0 face à des Français peu inspirés.

À Strasbourg, le changement de coach n’a pas encore porté ses fruits. Il y a quelques jours, Liam Rosseinior a remplacé Patrick Vieira. Mais face à Karlsruhe, club de seconde division allemande, Strasbourg a essuyé un lourd revers, 4-1.

Promu tout comme l’ASSE, Auxerre espère se rassurer pour ne pas de nouveau faire l’ascenseur en Ligue 1. Mais, contre Grenoble, les Bourguignons ont clôturé leur stage au Chambon-sur-Lignon de mauvaise manière. Ils n’ont rien pu faire et ont lourdement perdu 3-0.

Lens a disputé deux rencontres durant la même journée face à Utrecht. Avec deux équipes totalement remaniées, les Nordistes ont perdu 2-1, puis se sont imposés 5-4.

Les Niçois, eux, sont allés chercher un match nul face au club turc de Rizespor (2-2). C’est Gaëtan Laborde qui a ouvert le score d’un magnifique ciseau.

Il y avait une confrontation 100% Ligue 1 entre Rennes et Angers. La victoire a été pour le club rennais. Grâce à un doublé de Gouiri, le club qui évoluait déjà en Ligue 1 remporte la partie. Cédric Hountondji est le buteur angevin.

Nantes s’est imposé contre Dunkerque, le club où évolue désormais Maxence Rivera (2-1). Les buts nantais ont été inscrits à la 2ᵉ et 90ᵉ minute de jeu par Moses Simon et Fabien Centonze. De son côté, le Toulouse TFC s’est imposé contre l’AS Rome (1-0). Un but signé Yann Gboho à la 35ᵉ minute de jeu. Marseille remporte sa rencontre 3-0 face à Pau, avec des buts inscrits par Greenwood, Luis Henrique, et Bakola.

Crédit photos : ASSE.FR