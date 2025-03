Après une aventure anglaise faite de hauts et de bass, Pierre Ekwah a choisi de revenir en France. Et pas n’importe où. À l’ASSE. Un choix assumé, motivé par l’histoire du club et l’amour du jeu. Il s'explique dans l'émission Mordu2Foot.

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "Pourquoi l’ASSE ? Le Peuple Vert, ça a fait tilt. Je voulais l’élite. Et l’élite a tapé à ma porte. Quand Saint-Étienne est venu, j’ai vu Peuple Vert… Je me suis dit “ah ouais”, ils remontent, on va aller les maintenir en Ligue 1. J’avais kiffé mon année à Sunderland, mais quand l’ASSE s’est présentée, je n'ai pas hésité. J’ai totalement pris l’offre et j’ai dit : let’s go.

Ça m’a fait bizarre au début de revenir en France. J’avais fait six ans en Angleterre. Tous mes “premiers” moments pro, je les ai vécus là-bas. Mais revenir en France, jouer en Ligue 1, devant la famille, c’était fort. J'ai voulu revenir pour me faire un nom. La qualité des joueurs est énorme en L1. J'ai kiffé l'idée de revenir en France. »

Un milieu « adaptatif » entre 6 et 8

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : « Je me considère comme un milieu adaptatif. Je peux jouer 6, je peux jouer 8. Dans les deux cas, je prends du plaisir. En 8, j’ai un peu plus de liberté. J’aime bien monter, faire des passes décisives. Même tirer de loin. Je trouve que c’est une de mes qualités, mais je dois encore progresser. En 6, c’est un autre délire. T’es plus bas, tu construis, tu sécurises. Je kiffe aussi. Finalement, c’est le système qui décide, et moi, je m’adapte. »

Geoffroy-Guichard en fusion : « Le stade, il pète ! »

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : « Contre Angers, on est menés 2-0. On revient à 2-1, puis je marque le 2-2. Je n'ai pas eu le temps de bien célébrer. On voulait aller chercher la victoire. Mais marquer à Geoffroy-Guichard… Je m’étais toujours dit : si je marque ici, ça va péter. Et ça a pété. Le stade, il a explosé. Quand on parle de Chaudron, c'est vrai ! Quand tu marques, le stade explose. C’était un bon but, un moment fort. Surtout parce que j’avais vraiment envie de vivre ça ici, avec le peuple vert. »

La pression du maintien à l'ASSE : « C’est jusqu’à la fin »

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : « On parle de maintien, et c’est ça l’objectif. Mais dans tous les cas, c’est jusqu’à la dernière minute du dernier match. On sait que ça se jouera jusqu'à Toulouse pour la dernière journée. Si mathématiquement, c'est possible, tu dois te battre. Même si tu es déçu, tu continues. Quand tu gagnes, tu continues. Quand tu perds, tu continues. Il ne faut jamais rien lâcher. Chaque club a une raison de se battre. Et nous, on doit se battre jusqu’à Toulouse, s’il faut.

La pression ? Elle est là, forcément. Mais la pression, c’est partout. À Sunderland, on jouait la montée. Ici, on joue le maintien. Mais dans les deux cas, faut gagner. Tu dois toujours te relever et continuer. »

Source : Interview Mordu2Sport