Alors que la LFP n’a toujours pas tranché sur le sort du match interrompu entre MHSC et ASSE, les joueurs des deux camps, Becir Omeragic et Irvin Cardona, livrent leur ressenti. Entre regrets et espoir, chacun campe sur sa position avant la décision de la LFP qui sera rendu le 2 avril prochain.

Absent sur blessure mais présent en tribunes lors du fameux Montpellier – ASSE interrompu à la 57e minute alors que les Verts menaient 0-2 à 11 contre 10, le défenseur pailladin Becir Omeragic veut croire au maintien du MHSC. Dans une interview accordée à Midi Libre, il évoque sa frustration, mais surtout l’espoir qui subsiste dans le camp héraultais.

"C'est dur, mais ce n'est pas fini mathématiquement. On ne va pas baisser les bras. J'étais à la Mosson lors du match arrêté à 0-2 à la 57e minute après les incidents en tribune. C'est compréhensible cette frustration du stade après ce 2e but encaissé alors que tu es à 11 contre 10. Maintenant, on a 3 ou 4 matches très importants. Après une saison comme ça, tu te dis que c'est fou de pouvoir encore te sauver, d'être encore en vie. Mais il faut y croire. J'espère que le match contre les Verts reprendra là où il s'est arrêté. Si c'est le cas, ce sont 35 minutes lors desquelles tu dois te dire qu'il faut tout faire, attaquer. 3-2 ou 2-2 à la fin, ça change beaucoup."

Cardona après MHSC - ASSE : "On méritait ces trois points"

Côté stéphanois, le sentiment est bien différent. Pour Irvin Cardona, le scénario penche clairement en faveur de l’ASSE. L’attaquant n’a aucun doute sur le mérite de son équipe, qu’importe l’issue choisie par la LFP.

"C’est très frustrant. Même à un de moins, on était encore bien dans le match. Ce deuxième but, je pense qu'il leur fait très, très mal mentalement."

"Le match a été arrêté alors qu’on avait la main. Si on doit reprendre à la 60ᵉ, on devra tenir et marquer encore. Mais quoi qu’il arrive, on mérite les trois points."

Le stéphanois est resté toutefois prudent : "Il y a des gens qui sont là pour décider."