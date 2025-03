L'ASSE retrouve la compétition après deux semaines de trêve internationale. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce jeudi avant de recevoir le PSG samedi soir. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ces derniers temps, ils se trouvent vraiment bien sur le terrain, ils arrivent à bien se trouver. C'est bénéfique pour Lucas Stassin de pouvoir compter sur Irvin Cardona qui prend beaucoup l'attention des défenseurs et qui permet à Lucas d'être concentré sur la surface. Quand on regarde le but inscrit à Montpellier, on se souvient qu'Irvin a pris l'intervalle entre les deux défenseurs et que Lucas a exploité l'espace qui s'est créé derrière eux. Cette combinaison des deux est vraiment très importante pour nous.

Et les courses d'Irvin donnent un peu plus d'espace à Lucas dans la surface. Ils trouvent de bonnes solutions. Si on regarde les deux buts de Montpellier à notre compteur, on a inscrit 14 buts sur les 11 dernières rencontres. On fait un peu mieux sur la partie offensive grâce à ces deux joueurs dernièrement. Je nous trouve aujourd'hui plus dangereux en attaque que ce qu'on était au départ.

La continuité c'est vraiment quelque chose d'important. C'est important pour ces deux joueurs-là, comme pour les autres. Je pense que plus on met les joueurs ensemble, mieux ils se trouvent. Chaque minute passée ensemble sur le terrain, entre les joueurs, fait qu'ils se trouvent mieux. On parle de l'attaque, mais ça leur permet aussi de mieux savoir défendre ensemble."

"Je pense qu'ils apportent un réel plus à l'équipe avec leur profil" (Horneland, coach de l'ASSE, sur la relation Stassin-Cardona)

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "C'est toujours un petit challenge de faire ce groupe de 20 joueurs, notamment cette semaine avec la suspension de Max Bernauer. On va rester attentif aussi à la blessure de Mickael Nadé au doigt. Je leur demande c'est de continuer à bien se trouver. Lucas Stassin est intéressant, ce n'est pas un joueur qui est très imposant physiquement, donc il doit trouver des solutions pour se montrer dangereux dans la surface.

Ce que je demande donc à ces deux joueurs, c'est d'être actifs, de ne pas être trop attentistes, d'être vraiment une équipe qui soit proactive et de ne pas attendre que les choses se passent. Et je pense que notre manière de jouer depuis mon arrivée permet de sortir ce qu'il y a de mieux dans leur qualité et je pense qu'ils apportent un réel plus à l'équipe avec leur profil. Ils ne doivent jamais oublier de travailler dur, de tout donner pour l'équipe."

"Dans les déplacements, on est connecté" (Cardona qui évoque sa relation avec Stassin)

Irvin Cardona (attaquant de l'ASSE) : "On arrive à bien se trouver sur le terrain, donc c'est toujours important. Je pense que ça se passe bien aussi avec tous les joueurs. On travaille beaucoup à l'entraînement pour créer justement ces automatismes-là. Le fait d'accumuler les matchs, de prendre du coffre, de pouvoir gagner de la confiance. C'est toujours important quand on est joueur et vous l'avez ressenti aussi certainement et nous on le ressent aussi sur le terrain.

Dans les déplacements, on est connecté. Quand je reçois le ballon, j'arrive à m'attendre à son déplacement. C'est un joueur qui aime prendre dans la profondeur, qui est à droite devant le but, qui s'est beaucoup amélioré sur le jeu de dos au but aussi. C'est un joueur qui est très bon et qui nous fait du bien. Je pense que les trois joueurs devant sont capables de permuter. Aujourd'hui, on sait qu'on ne doit pas ménager nos efforts. Donc si, par exemple, demain, je viens me retrouver dans l'axe sur une action, forcément, il y a un joueur qui doit compenser. ça fait partie aussi du travail défensif."