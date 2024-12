Eirik Horneland est officiellement le nouveau coach de l'ASSE. Il succède à Olivier Dall'Oglio, démis de ses fonctions après un bilan sportif compliqué : 10 défaites, 1 nul, 4 victoires. Le Norvégien vient accompagné de son adjoint francophone Hassan El-Fakiri. Le duo scandinave va devoir rapidement redresser la barre, bien qu'il ait été choisi pour mener un projet sur plusieurs saisons.

Eirik Horneland s'est fait un nom en Norvège en appliquant des principes de jeu qui lui sont chers. Adepte d'un pressing agressif et d'un management proche de ses joueurs, le Norvégien va souhaiter bousculer son nouveau vestiaire. Mais est-il capable de révolutionner le jeu de l'ASSE, qui présente ces dernières semaines des lacunes évidentes ?

Eirik Horneland est un adepte du pressing et du contre-pressing. L'ensemble des personnes qui le connaissent nous l'ont confirmé ces derniers jours. À la perte de balle, il demande à ses joueurs de récupérer au plus vite le ballon, quitte à aller presser la défense adverse.

Dans la construction, Horneland aime la possession. Brann présentait une moyenne supérieure à 66 % de possession de balle. Alternant attaques rapides et actions construites, son équipe passait régulièrement par les ailes pour amener le danger dans la surface adverse.

Horneland, des principes adaptables à l'ASSE ?

Si ces principes sont séduisants, bien que non révolutionnaires, seront-ils adaptés à l'effectif actuel de l'ASSE ?

Plusieurs points peuvent poser question. Tout d'abord, imposer un pressing intensif implique plusieurs paramètres. Physiquement, l'ASSE sera-t-elle à même de répondre présent sur 90 minutes ? Tactiquement, les défenseurs actuels seront-ils capables de jouer en bloc haut avec 50 mètres dans leur dos ? Avec la vitesse des défenseurs actuels, on peut se poser la question. De la même manière, est-ce que Gautier Larsonneur, dont la qualité première est de performer sur sa ligne, sera en mesure de lire les trajectoires et de couvrir le jeu long dans le dos de sa défense, tel un premier libéro ?

Au milieu de terrain, disposer de la possession de balle impose des qualités techniques. Si Benjamin Bouchouari peut présenter de telles ambitions, ses camarades vont devoir monter le curseur en la matière.

Sur les ailes, les efforts demandés vont être importants et les responsabilités toujours aussi grandes. Si Zuriko Davitashvili a répondu présent depuis son arrivée, il a fait ses statistiques (5 buts) au cours de deux rencontres. Trop peu sur 15 matchs disputés.

À droite, personne ne s'est imposé pour l'heure. Ben Old, blessé, reviendra dans les mois à venir. Dans cette attente, Augustine Boakye et Mathieu Cafaro devront faire bien mieux. Un jeu de possession avec un bloc plus haut devrait toutefois davantage mettre en valeur les qualités des deux hommes.

Idem en pointe de l'attaque. Stassin et Sissoko n'ont pas été gâtés ces dernières semaines. Esseulés, ils ont eu un rôle ingrat. Si les Verts parvenaient à mettre en place un jeu plus offensif, ils seraient les premiers ravis.

Un mercato pour ajuster

Vous l'aurez compris. Sur le papier, les idées sont séduisantes. Pour autant, elles se confrontent aux limites évidentes de l'effectif actuel. Les joueurs pourront-ils faire évoluer leur jeu ? Les carences du groupe ne limiteront-elles pas les ambitions d'Eirik Horneland ? C'est toute la question qui se pose pour les semaines à venir. Pour autant, les dirigeants stéphanois auront la possibilité d'ajuster l'effectif de leur nouveau coach en menant leur second mercato depuis leur prise de pouvoir en juin 2024.