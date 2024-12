De retour des fêtes de fin d'année, l'ASSE reçoit le Stade de Reims le 4 janvier prochain (17h00) pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Après une défaite en Coupe de France, les Verts doivent rebondir en championnat. Jean-Pierre Caillot, président du club rémois, dresse le bilan de la saison pour l'Union.

Reims, dixième de Ligue 1

Dans le top 10 du championnat la saison dernière (neuvième), le SDR n'a pas connu la victoire depuis le 10 novembre dernier (Le Havre, 0-3). Depuis, les joueurs de Luka Elsner n'ont remporté que trois points en quatre rencontres (trois nuls, une défaite).

Jean-Pierre Caillot (Président du SDR): "Il est toujours mieux d'occuper une position somme toute honorable, comme la nôtre actuellement. Cela nous permet d'envisager la suite avec une bonne dose d'optimisme. Certaines rencontres auraient pu être mieux gérées mais avec 20 points en 15 journées, le bilan reste correct. Pour l'instant, nous restons dans la compétition, à 3 points des équipes européennes."

"Dans le contexte actuel, c'est devenu plus difficile de croire encore à une qualification européenne. La forte réduction des droits télévisuels et les blessures de joueurs clés, comma Khadra et Darami, nous pénalisent lourdement, à la fois sur le plan économique et sportif. Grâce à la vente d'Azor Matuwisa à Rennes (15,5 M€), notre bilan est équilibré. Mais en termes de trésorerie, nous sommes en difficulté. Il nous manque 11 M€ pour couvrir nos besoins."

Mais en panne dans la zone de vérité ?

Les joueurs de Luka Elsner n'ont certes pas trouvé le chemin des filets depuis deux rencontres (Strasbourg, Monaco). Mais le SDR affiche un bilan correct en Ligue 1, avec 20 buts marqués en 15 rencontres.

Jean-Pierre Caillot : "On a marqué que 20 buts en 15 matches, mais je trouve que les sifflets après notre 0-0 contre Monaco sont particulièrement sévères. Nos attaquants ont manqué de réussite et nos joueurs japonais, qui ont enchaîné les matches, sont fatigués. Ce ne sont pas des machines, la trêve de Noël leur offrira l'occasion de se régénérer. Nous n'écartons pas l'hypothèse d'accueillir un attaquant un peu plus expérimenté que nos jeunes Diakhon et Sambou Sissoko. Pour nous aider, il devra être rapidement opérationnel."