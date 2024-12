Andrea Loberto, nouvel adjoint d'Eirik Horneland, est un technicien dont l'histoire est passionnante : flexible, communicatif et profondément impliqué dans l’évolution tactique du football moderne, il apporte une vision nouvelle à l'ASSE. Présentation.

Andrea Loberto est un entraîneur dont le parcours atypique et la passion pour le football moderne l’ont mené à se forger une réputation de tacticien aguerri, prêt à s’adapter aux évolutions constantes du sport. Né et élevé dans un environnement où le football était bien plus qu’une passion, Loberto a vu ses premières années influencées par une immersion précoce dans ce sport qu’il allait plus tard révolutionner sur le terrain des idées.

Loberto... L'Italie comme point de départ...

Andrea Loberto est né à Milan, en Italie, d'un père italien et d'une mère anglaise. À l'âge de 13 ans, sa famille déménage en Angleterre, où il poursuit ses études à l'Université de Leeds. En 2005, il choisit de s'installer en Norvège, où il réside depuis lors. Ce parcours international enrichit sa vision du football et lui permet de comprendre les dynamiques variées des différentes cultures sportives, se nourrissant de toutes ses expériences.

Retour à l'Italie, le début de l'histoire pour Andrea Loberto... Né dans une famille où le sport occupe une place importante, Andrea Loberto a très tôt été immergé dans l’univers du football. « J’ai grandi dans un environnement où le football n’était pas simplement un jeu, c’était une manière de vivre. Mon père était entraîneur, et mon frère jouait en équipe locale. Pour moi, c’était naturel de suivre ce chemin », confie Loberto. Cette atmosphère familiale nourrissante l’a conduit à pratiquer le football dès son plus jeune âge, développant un lien fort avec le ballon rond et une compréhension intuitive des dynamiques du jeu.

L'Angleterre comme terre de formation

Le parcours de Loberto dans le football est atypique. Bien qu'il n’ait pas eu de carrière professionnelle en tant que joueur, son amour pour le football l’a conduit à étudier l’économie et la politique publique à l'université, avant de se tourner vers l’entraînement. Il commence son aventure en tant que coach communautaire à Leeds United, où il s’engage à transmettre sa passion et son savoir-faire aux jeunes talents. Après cette expérience, il intègre l’académie du club, où il travaille pendant plusieurs années avec des joueurs en développement. Il affine ainsi ses compétences pédagogiques et tactiques.

« Leeds a été un point chaud de talents dans le football, un endroit où des professionnels de différents horizons se sont rencontrés pour contribuer à la formation d’un coach. Des mentors comme Sean Constable, Ian Birchnell et Gary Wetherton ont eu une influence profonde sur mon approche », explique-t-il.

Loberto et la Novège : une opportunité majeure !

Loberto déménage en Norvège après un camp d'entraînement organisé par Leeds United avec une équipe norvégienne. Ce séjour en Norvège se transforme en une véritable opportunité lorsqu'il est recruté par l’académie de Vålerenga. « J'ai été recruté après quelques sessions d’entraînement. C’était une belle aventure qui a continué de façon positive », se remémore-t-il. Il signe un contrat de trois ans avec le club, et cette expérience représente une étape majeure dans sa carrière, tant sur le plan personnel que professionnel.

Loberto évoque la professionnalisation du développement des jeunes en Norvège, citant des programmes comme le "Lundslagskula", qui établit des principes de jeu clairs et des objectifs pédagogiques pour les jeunes joueurs. « La Norvège a mis en place des structures qui permettent aux jeunes talents de se développer de manière cohérente et professionnelle. Le système éducatif du football y est bien plus avancé qu’en Angleterre », estime-t-il. Il souligne également l'importance des coachs à plein temps et des ressources accrues dans les académies, qu’il considère comme des éléments clés pour la réussite des jeunes footballeurs.

Un coach témoin de l'éclosion de la formation norvégienne

La Norvège connaît un renouveau en termes de production de talents, et Andrea Loberto observe que des joueurs comme Erling Haaland et Ada Hegerberg sont devenus des figures inspirantes pour les jeunes générations. Il attribue ce phénomène à la professionnalisation du secteur, qui a permis un meilleur système éducatif du football, ainsi qu’à un recrutement et un scouting plus efficaces dans les clubs.

« La Norvège a désormais un système qui prépare mieux ses jeunes. Des talents comme Haaland et Hegerberg sont la preuve que le pays produit désormais des footballeurs de classe mondiale. Ce changement est le fruit de nombreuses années de professionnalisation », note Loberto.

"Le football aujourd’hui est avant tout un sport de système dynamique"

Concernant le système de recrutement, Loberto évoque les différences notables entre la Norvège et l'Angleterre. Il reconnaît que bien que certains clubs, comme Rosenborg, se distinguent par un travail de scouting plus structuré, la majorité des clubs norvégiens souffrent d'un manque de départements spécialisés dans cette discipline. Néanmoins, il reste optimiste sur l'avenir du football norvégien et souligne l'importance croissante du recrutement professionnel.

Le football d’aujourd’hui est un sport de plus en plus dynamique et flexible. Pour Andrea Loberto, il est essentiel que les joueurs comprennent les raisons derrière chaque décision tactique. « Le football aujourd’hui est avant tout un sport de système dynamique, il faut comprendre que les formations ne sont pas figées. Un 3-5-2, un 4-3-3 ou un 4-4-2 peuvent se transformer à tout moment selon l’évolution du match », explique-t-il. Cette approche flexible et adaptative permet aux joueurs de s’adapter à différentes situations et de maximiser leur potentiel.

L'AS St-Etienne muscle son staff en mode "4 étoiles" !

Andrea Loberto incarne un type d’entraîneur moderne, pour qui la tactique n’est pas une fin en soi, mais un outil au service du collectif. Son parcours, entre expérience de joueur et vision stratégique en tant qu’entraîneur, lui permet d’aborder chaque match avec une grande rigueur intellectuelle et une approche humaine. Sa carrière témoigne d’une passion sincère pour l’évolution du sport et pour l’accompagnement des joueurs dans leur développement. Un entraîneur à l’écoute de son époque, profondément ancré dans la réalité du football moderne. L'ASSE, bien conseillée par Eirik Horneland, vient d'attirer un technicien dont on sent que son apport va permettre au club de progresser. Une arrivée "4 étoiles pour les Verts"...