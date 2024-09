Depuis le début de la saison 2024-2025, une tension s’est installée entre beIN Sports et la Ligue de Football Professionnel (LFP) concernant le paiement des droits TV de la Ligue 1. Malgré un contrat de diffusion de 100 millions d’euros par an, incluant 80 millions pour les droits TV et 20 millions pour le sponsoring, beIN Sports n’a toujours pas réglé sa première échéance, initialement prévue pour le 30 août. Ce retard inquiète à la fois la LFP et les clubs, qui voient leurs recettes amputées d’une part importante et parfois vitale pour certains !

Clubs et LFP sous pression face au retard de paiement

Ce retard dans le versement des droits TV pèse lourd sur les finances des clubs. Les montants redistribués aux équipes fin août ont été réduits de 24 %, une baisse qui a provoqué l’inquiétude des dirigeants. Plusieurs clubs, déjà fragilisés financièrement, dépendent largement des paiements prévus dans le cadre des droits TV. Lors d’une réunion récente, plusieurs présidents de clubs ont exprimé leur impatience face à cette situation, d’autant que DAZN, l’autre diffuseur de la Ligue 1, a respecté ses engagements financiers dès le début de la saison. Un comble quand on se souvient que DAZN avait inquiété les observateurs concernant sa capacité à honorer ses traites pendant que beIN Sports apparaissait comme un bienfaiteur du football français !

Une issue prochaine pour le paiement des droits TV ?

Pour tenter de résoudre cette crise, la LFP, par l’intermédiaire de Ben Morel, son directeur général, a indiqué qu’un accord de sponsoring était en négociation avec Qatar Tourism. Cet accord pourrait permettre à chaque club de Ligue 1 de toucher 738 000 euros par saison. Toutefois, la date limite pour finaliser ces négociations est fixée au 30 novembre, laissant peu de temps pour régler tous les détails contractuels.

Il est cependant à noter que beIN Sports a déjà honoré ses engagements concernant les droits TV de la Ligue 2, en versant la première échéance d’un contrat de 40 millions d’euros par an. Cela montre que le diffuseur peut régulariser la situation, mais les clubs de Ligue 1 doivent encore patienter jusqu’à la réunion du conseil d’administration de la LFP prévue le 2 octobre.

beIN Sports réclame des précisions sur les droits TV de la Ligue 1

Selon les informations du journal L’Équipe, beIN Sports n’a pas payé les droits TV en raison d’un flou sur certains points contractuels. La chaîne qatarienne souhaite des éclaircissements sur la manière dont DAZN exploite les extraits en quasi-direct. Ces extraits, diffusés presque en temps réel, pourraient entrer en conflit avec les droits détenus par beIN. « Nous avons des inquiétudes compréhensibles concernant l’accord de sous-licence de DAZN avec Free pour le service Free-foot », a déclaré le diffuseur à la LFP.

De plus, beIN Sports demande également la possibilité de co-diffuser son affiche avec une autre chaîne payante. Cette demande, toujours sans réponse, soulève de nouvelles questions concernant la gestion des droits TV de la Ligue 1. Une co-diffusion avec Canal+, par exemple, pourrait être envisagée si un accord est trouvé.