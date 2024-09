L’ASSE a envoyé plusieurs jeunes joueurs dans les différentes Equipes de France de jeunes en ce début de saison. Mathis Amougou et Ayman Aiki (U20), Kévin Pedro (U19), Luan Gadegbeku et Fodé Camara (U18) ont en effet joué sous le maillot des Bleuets en septembre. Ils ne sont cependant pas les seuls.

Deux joueurs de l’ASSE décisifs

Deux autres jeunes joueurs ont été convoqués avec la génération 2008, pour le rassemblement de mi-septembre. Il s’agit de l’attaquant Djylian N’Guessan et du milieu de terrain Paul Eymard, habitués de la sélection. L’Equipe de France U17 affrontait l’Ouzbékistan à deux reprises à l’occasion de ce stage. La FFF livrait alors sur son site un résumé du premier des deux matchs : «Dominateurs, les joueurs de l’Équipe de France U17 prennent d’assaut le but ouzbek dès les premières minutes. Une domination qui peine cependant à se concrétiser jusqu’à ce que Paul Eymard trouve l’ouverture dans le dernier quart d’heure (1-0, 33e). Solide durant une demi-heure, l’Ouzbékistan craque après l’ouverture du score en concédant coup sur coup les deuxième et troisième buts de la rencontre, inscrits par Djylian Nguessan (2-0, 42e puis 3-0, 45e). À la pause, les Bleuets comptent trois buts d’avance.

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’Abdoulaye Camara, capitaine du jour, continuent d’avoir le pied sur le ballon tout en gérant le tempo du match. Après avoir opéré plusieurs changements, ils ajoutent un nouveau but pour sceller définitivement la partie par l’intermédiaire de Tidiane Diarrassouba, entré deux minutes plus tôt (4-0, 68e). On en restera là.»

Décisifs lors de cette rencontre, N’Guessan et Eymard ont une nouvelle fois confirmé leur statut avec l’Equipe de France U17. La FFF a proposé il y a quelques jours un Inside sur ce rassemblement, dans lequel on peut retrouver les réalisations des deux Stéphanois. Vidéo à retrouver ci-dessous.

Crédit photo : asse.fr