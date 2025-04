Le jeune attaquant de l'ASSE, Mylan Toty, figure dans la liste des joueurs convoqués avec l'Équipe de France U16 pour disputer le prestigieux Tournoi de Montaigu. Une belle récompense pour ce pur produit de la formation stéphanoise.

Le Tournoi de Montaigu, souvent surnommé la "Coupe du Monde des U16", est un rendez-vous incontournable pour les jeunes talents du football mondial. Des joueurs comme Thierry Henry, Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema y ont brillé avant de faire éclater leur talent au plus haut niveau.

L’Équipe de France U16 affrontera la Chine (15 avril), la Côte d’Ivoire (17 avril, à confirmer) et le Cameroun (19 avril), avant de disputer un éventuel match de classement ou la finale le 21 avril. Une belle occasion pour Mylan Toty de se mesurer à des profils venus des quatre coins du globe et de se révéler sur la scène internationale.

La Fédération Française de Football a dévoilé la liste des joueurs retenus pour représenter la France U16 lors du prochain Tournoi International de Montaigu, prévu du 12 au 22 avril 2025. Parmi les 22 talents sélectionnés figure un nom qui parle aux suiveurs de l’ASSE : Mylan Toty, né le 14 avril 2009. À tout juste 16 ans, le jeune attaquant portera fièrement les couleurs tricolores sur l’un des tournois de jeunes les plus suivis d’Europe.

Aligné cette saison avec les U17 de l’AS Saint-Étienne, Toty s’est déjà distingué par sa vitesse, son sens du but et sa capacité à peser sur les défenses. Sa convocation vient saluer ses belles prestations sous le maillot vert, confirmant son statut de grand espoir du centre de formation stéphanois.

Cette sélection en Bleu met une nouvelle fois en lumière le savoir-faire du centre de formation de l’AS Saint-Étienne. Ces dernières années, les Verts ont vu émerger plusieurs jeunes pousses comme William Saliba, Wesley Fofana et Lucas Gourna. L’éclosion progressive de Mylan Toty confirme que la relève stéphanoise est bien présente.

Ce type de reconnaissance valorise non seulement le joueur, mais aussi tout l’environnement qui l’accompagne au quotidien : éducateurs, formateurs, encadrants… Tous jouent un rôle essentiel dans la progression du jeune attaquant. Les supporters stéphanois peuvent donc suivre avec attention les performances de leur protégé, en espérant le voir un jour fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard avec les pros.

[#U16] 📝 Les sélectionnés pour le Mondial de Montaigu ! Sur cette nouvelle édition, la France remet son titre en jeu 💪🏼

🏃 22 joueurs convoqués

⚽️ vs Chine 🇨🇳 (15/04)

⚽️ vs Côte d’Ivoire 🇨🇮 (17/04)

⚽️ vs Cameroun 🇨🇲 (19/04)#FiersdetreBleuets 🇫🇷 pic.twitter.com/kfRrhedvum

— Équipe de France Jeunes 🇫🇷 (@edfjeunes) April 5, 2025