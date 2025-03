Début mars, Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur a enclenché une procédure de dissolution des Green Angels et des Magic Fans. Des représentants du groupe animant le Kop Sud étaient invités chez Ici Saint-Etienne Loire. Extraits

Cette initiative fait suite à des tensions récurrentes autour du rôle des groupes ultras dans les stades français. Si la dissolution devait aboutir, ce serait un tournant historique, remettant en question la liberté d’association et le rôle des supporters dans l’animation des tribunes.

La procédure de dissolution souhaitée par Bruno Retailleau contre les groupes ultra, dont les Magic Fans et les Green Angels, menace directement l’existence du mouvement en France.

Les Groupes stéphanois comparés à des Hooligans

Le projet de dissolution des Magic Fans et des Green Angels sera examiné par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives début avril. Les groupes ultras ont pu consulter le dossier monté contre eux. Voici les mots d’un représentant des Green Angels : "Un dossier qui est exclusivement à charge avec différents faits de violences, qui nous sont imputables ou non.

Et, surtout, la phrase qui est martelée, la définition de notre groupe pour le ministère de l'Intérieur, c'est que nous sommes un groupe qui utilise l'objet social de supporter l'AS Saint-Étienne uniquement comme prétexte pour se livrer à une confrontation physique avec nos homologues d'autres tribunes et avec des membres qui ont un profil agressif…

On a une définition qui se rapproche du hooliganisme et nous on est absolument pas dans cette mentalité là"

"Concrètement, il y a neuf faits qui nous sont reprochés en trois ans. On l'admet et on l'a toujours aussi assumé : il nous arrive de déraper, il arrive que certains de nos membres dérapent, Mais c'est dans des contextes très particuliers et l'objectif de notre groupe, qui a désormais plus de 33 ans, et qui a effectué des centaines, voire des milliers de matchs pour l'AS Saint-Étienne. Je pense que le ratio des fois où ça dérape et des fois où ça se passe bien, il est quand même clair, net et précis"

Quels recours pour les Green Angels et les Magic Fans

Les 2 représentants des Green Angels invités évoquent l’échéance à venir pour les groupes stéphanois et les recours possibles en cas d’aboutissement de la procédure : "Nous sommes convoqués à une commission, place Beauvau, le 1ᵉʳ avril, devant huit personnes qui seront chargées d'émettre un avis favorable ou défavorable sur cette procédure de dissolution…

Ce sera ensuite à Monsieur Bruno Retailleau de présenter son décret en Conseil des ministres. Donc ça peut intervenir le 2 avril ou le 9 avril. Et, derrière, on aura la voie juridictionnelle qui va s'ouvrir avec un recours au Conseil d'État. Car oui, on va utiliser tous les moyens pour nous défendre, tous les moyens juridiques qui sont à notre disposition. Et au delà de ça, on pourra même aller, si ce décret venait à être validé en Conseil d'État jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme"