L'ASSE traverse une période sous haute tension. Menacés de dissolution, les Magic Fans et Green Angels s'apprêtent à défendre leur cause lors d'une échéance déterminante fixée au 26 mars.

La pression monte à mesure que le rendez-vous approche. Le 26 mars prochain, les Magic Fans (MF91) et Green Angels (GA92), fers de lance du kop nord et sud du Chaudron, sont convoqués devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. C’est à cette date que leur sort pourrait basculer.

Depuis plusieurs mois, les autorités pointent du doigt une accumulation d’incidents : usage de pyrotechnie, violences, outrages ou encore chants homophobes. Les griefs, longs de cinq pages, s'appuient notamment sur les événements du barrage contre Auxerre (mai 2022) et le déplacement houleux à Rodez (août 2023). Cette audience pourrait déboucher sur un avis consultatif transmis ensuite au ministère de l’Intérieur, qui tranchera définitivement.

L'ASSE mobilisée aux côtés de ses supporters

Face à la menace, le club s’est activement positionné en soutien des deux groupes historiques. L’ASSE participera pleinement à la phase contradictoire, dénonçant un manque de concertation et un flou persistant autour des critères retenus. Les dirigeants alertent aussi sur les risques sécuritaires accrus en cas de dissolution, sans réelle capacité à encadrer les supporters restants.

Dans les rangs des ultras, la défense s’organise. Les Magic Fans et Green Angels comptent démontrer que la dissolution ne résoudra pas les débordements individuels, bien au contraire : elle priverait le club et les autorités de relais indispensables au dialogue et au maintien de l'ordre.

Les prochaines semaines décisives à Saint-Étienne

D’ici la fin mars, la tension ne devrait pas retomber dans le Forez. Le dossier sera scruté de près, tant au niveau local que national. De nombreuses personnalités politiques et sportives de la région ont déjà affiché leur opposition à une sanction qu’elles jugent contre-productive. Du côté du club, comme dans les travées du Chaudron, un sentiment d’injustice prédomine face à une décision ressentie comme descendante et éloignée du terrain.

La date du 26 mars sera donc capitale, mais elle pourrait être suivie d’une présentation du dossier en conseil des ministres, prolongeant encore un climat incertain. En coulisses, l'Instance nationale du supportérisme (INS) et plusieurs clubs appellent au dialogue, jusqu’ici sans succès :

"Par un arrêté du 3 mars, les ministères de l'Intérieur et des Sports ont constitué cet organe, composé de huit membres, dont des magistrats, un représentant de la Fédération française de football (Jean-François Vilotte), un représentant de la Ligue de football professionnel (Benjamin Viard) et une personnalité qualifiée (Nathalie Boy de La Tour, ex-présidente de la Ligue). Il devra rendre un avis consultatif, avant que l'Intérieur ne présente le dossier en conseil des ministres le cas échéant."

Un mois crucial pour l'avenir des tribunes stéphanoises vient de commencer.

