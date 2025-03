Menacés de dissolution par le gouvernement, les Green Angels brisent le silence. Deux de leurs représentants, Tom et Thomas, ont pris la parole dans l’émission "100% Sainté" sur France Bleu St-Etienne, pour défendre leur groupe et dénoncer une décision qu’ils jugent injustifiée.

Depuis décembre, le ministère de l’Intérieur envisage la dissolution de plusieurs groupes ultras en raison des violences en marge du football. D’abord annoncée pour une dizaine de groupes, la mesure s’est finalement recentrée sur deux collectifs : les Green Angels et les Magic Fans, tous deux fidèles de l’AS Saint-Étienne. Une procédure contradictoire s’ouvre dans les prochains jours, mais en attendant, les Green Angels ont décidé de se défendre publiquement.

Dissolution : Une incompréhension totale

Lorsqu’ils ont appris cette menace, les membres des Green Angels ont été abasourdis. "Il y a eu une première phase d’incompréhension, dans les premiers jours. On considérait que c’était une attaque gratuite qui ne faisait pas suite à des incidents récents", explique Tom. "Puis très vite, l’esprit combatif a pris le dessus. Nous allons nous défendre, nous allons essayer de sauver nos 33 ans d’histoire, car ce groupe, c’est notre vie."

Pour eux, cette décision est d’autant plus injustifiée qu’aucun incident majeur n’a été imputé à leur groupe ces derniers mois. "Nous sommes dans un combat, non pas contre le ministère de l’Intérieur, mais pour défendre notre propre groupe", insiste Tom.

Un rôle social bien au-delà du football

Loin d’être de simples spectateurs animant les tribunes, les Green Angels se revendiquent comme un acteur social clé à Saint-Étienne. Thomas insiste sur cet aspect souvent oublié : "Un groupe de supporters, en particulier le nôtre, fonctionne toute la semaine, du lundi au dimanche. Nous ne nous contentons pas de soutenir l’équipe dans le stade. Nous avons un véritable engagement associatif."

Cet engagement passe par des animations au sein du stade, mais aussi par des actions concrètes pour la ville. "Nous avons des contacts avec différentes associations, nous intégrons les jeunes de la ville à travers nos activités au local. Notre rôle dépasse largement ce que l’on voit en tribune le week-end. Il est crucial que la population stéphanoise comprenne cela", ajoute Thomas.

Une mobilisation en marche

Face à cette menace de dissolution, la riposte s’organise. Les Green Angels et les Magic Fans ne comptent pas se laisser faire et appellent au soutien des Stéphanois. Un rassemblement est d’ores et déjà prévu avant ASSE-PSG, le samedi 29 mars, à la place Jean-Jaurès. Cette manifestation déclarée sera l’occasion pour les supporters d’exprimer leur mécontentement et de défendre l’existence de ces groupes historiques.

Alors que le gouvernement semble déterminé à aller au bout de cette procédure, les Green Angels restent mobilisés. "On ne nous réduira pas à de simples accusations infondées. Nous allons nous battre pour continuer d’exister et de faire vivre notre passion", conclut Tom.