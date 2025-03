Lucas Stassin, jeune talent de l’ASSE, brille en Ligue 1 et s’impose parmi les meilleurs attaquants U21 d’Europe. Explications.

Arrivé à l’ASSE en provenance de Westerlo, en tant que transfert le plus cher de l’histoire du club, Lucas Stassin s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif offensif des Verts. Recruté pour sa capacité à marquer et à créer des opportunités, il a su répondre aux attentes en affichant une grande aisance technique et une belle capacité à s’adapter au jeu français. Malgré son jeune âge, l’attaquant belge fait preuve d’une grande maturité et d’un sens du but aiguisé, lui permettant de marquer les esprits dès sa première saison en Ligue 1.

Ses déplacements intelligents et sa capacité à se positionner dans la surface lui permettent de se démarquer face aux défenses adverses. Sa mobilité et son engagement sur le terrain font de lui un atout de choix pour le staff stéphanois, qui compte sur lui pour dynamiser l’attaque stéphanoise et porter le club vers ses ambitions.

Un impact offensif impressionnant

Avec 9 contributions décisives (buts et passes décisives) cette saison, Lucas Stassin figure dans le Top 5 des meilleurs attaquants U21 des sept grands championnats européens. Un classement qui le place aux côtés de jeunes prodiges évoluant dans des clubs de renom comme Samu Omorodion (Porto) ou Benjamin Šeško (RB Leipzig).

Au-delà des statistiques, son influence sur le jeu stéphanois est indéniable. Il apporte de la profondeur, sait jouer en pivot pour faire remonter le bloc équipe et possède une excellente qualité de finition, que ce soit du pied droit, du pied gauche ou de la tête. Son intelligence de jeu lui permet également d’être un excellent partenaire pour ses coéquipiers, en témoigne sa capacité à délivrer des passes clés et à provoquer des fautes dans des zones dangereuses.

Un avenir prometteur pour l’ASSE et Stassin

Ce classement est une véritable reconnaissance du travail accompli par Stassin et le staff de l’ASSE Alors que les Verts ambitionnent de briller en Ligue 1 et d’accrocher son maintien, le jeune buteur pourrait jouer un rôle clé dans cette quête. Son talent et sa progression rapide font de lui un joueur à suivre de près, et pourraient même attirer l’attention de clubs européens à l’avenir.

Cependant, l’ASSE a su sécuriser son joyau avec un contrat longue durée, témoignant de la confiance que le club place en lui. Si Stassin continue sur cette dynamique, il pourrait non seulement contribuer au retour des Verts sur la scène européenne, mais aussi rêver d’une place en sélection nationale belge, où son profil atypique pourrait séduire les Diables Rouges.

Avec des performances de ce niveau, Lucas Stassin confirme qu’il est l’un des grands espoirs du football belge et un atout majeur pour l’ASSE. Reste à savoir s’il continuera sur cette dynamique et aidera son club à atteindre ses objectifs.