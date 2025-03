À l'issue de la rencontre entre PSG et l'ASSE, le gardien stéphanois Gautier Larsonneur est passé en zone mixte pour donner son ressenti sur cette nouvelle défaite (6-1). Des propos recueillis par France Bleu Saint-Etienne.

Larsonneur : « La première mi-temps, on a réussi à tenir au niveau de l’intensité, à répondre présent. Maintenant on sait que c’est une grande équipe, qui peut tenir 90 minutes contre une intensité même plus élevée que celle-là. On a tenu 45 minutes, ça n’a pas tenu plus. Il y a de bonnes choses à retenir mais il faudra aussi gommer ces erreurs en seconde mi-temps qui nous coûtent cher. (…) Physiquement, ce sont des joueurs de très haut niveau en face. Maintenant, il faut aussi savoir passer ces moments un peu plus compliqués dans les matchs en encaissant moins de buts. (…) Aujourd’hui si on est à peu près rationnel, le goal-average faut plus le regarder. On est lâché, il faudra prendre des points pour passer devant les autres. C’est à nous d’avoir un point de plus que le seizième. On voit que Reims a battu Marseille, ça doit nous donner des idées pour les matchs à venir aussi.

Les supporters, quand on les voit ce soir, quand la France entière les voit ce soir… On est très content quand les tribunes sont pleines, quand il y a des fumigènes car c’est super beau, tout le monde en fait la promotion. J’ai une grosse pensée pour eux. J’espère qu’ils continueront à être derrière nous. Est-ce que la priorité c’est de dissoudre deux groupes de supporters vu ce qu’il se passe en France ? Moi quand j’ai signé, on était dernier de Ligue 2, je viens pour les supporters. Le projet footballistique était un peu compliqué à ce moment-là. Je viens pour eux. Je me rappelle à Niort au moins de janvier il y a 2 ans, ils étaient 3000. D’ailleurs ce ne sont pas que des supporters, ces gars là ils font beaucoup de choses. Ils arrivent parfois à gérer les gens un peu plus véhéments envers les joueurs, à les calmer. Ça aussi, il faut le savoir. Donc j’espère que nos supporters seront là pendant encore de nombreuses années. L’ASSE c’est les Magic, les Green et tous les gens qui étaient présents ce soir. On avait honneur de faire mieux, on a tenu une mi-temps, on n’a pas pu faire mieux. »