Comme chaque semaine, l'émission des supporters des Verts, le Sainté Night Club, s'est réuni ce lundi soir en compagnie d'Adrien Ponsard. L'ancien attaquant de l'ASSE a commenté la lourde défaite stéphanoise face au PSG. L'occasion d'aborder différents sujets. Extraits.

Adrien Ponsard (ex-ASSE) : "Le Maintien ? Bien sûr que j'y crois. Il reste huit matchs, il reste des points à prendre. Ce sont des gros matchs. On va affronter Lens, Monaco, puis il y a le derby. De toute façon, il va falloir prendre des points à l'extérieur. Le Havre l'a fait à Lens, on est autant capable de le faire. Mais pour ça, il va falloir mettre les ingrédients qu'on a vus sur la première mi-temps face au PSG. Face à Brest également ! Il faudra absolument l'emporter. Toulouse, pour le dernier match de la saison, ce sera peut-être là que ça se jouera. Il faudra gagner et mettre tout ce qu'il faut dans les semaines à venir. Et pourquoi pas aller chercher des points dans le Derby ? Le derby, c'est un match qui est spécifique. Ce sont des matchs où vous faites des kilomètres de plus sur le terrain. Des matchs où vous devez tout donner pendant une heure et demie. Pas durant 45 minutes comme on l'a fait au PSG. Lyon n'est pas le PSG, donc je pense qu'on peut grappiller des points.

Ce sera très compliqué, mais tout est jouable. Par contre, si on perd ces trois points contre Montpellier… Si le match n'est pas rejoué dans sa totalité, ce sera très compliqué."

Lens jouable pour l'ASSE ?

Adrien Ponsard (ex-ASSE) : "Lens ? Ce n'est pas du tout la même équipe qu'on a reçu au match aller. Ils ont enregistré beaucoup de départs parce qu'eux aussi ont des problèmes financiers. Ils ont vendu énormément de joueurs. S'ils mettent la volonté qu'ils ont mise pendant les 45 premières minutes de samedi, et qu'on reste cohérent pendant tout le match, sans erreurs défensives, ils sont capables d'aller chercher des points."



