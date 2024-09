L’ASSE a rapidement dû se mettre en ordre de marche cet été. Pris par un timing serré, Ivan Gazidis a fait le choix de s’appuyer sur la continuité. Pour autant, il est venu renforcer le staff d’Olivier Dall’Oglio. Romain Hamouma et Ilan ont rejoint les rangs de l’équipe professionnelle. Dans quel rôle ?

Hamouma dans les rangs

De retour sur les pelouses de l’Étrat en août 2023. Romain Hamouma devient entraîneur des attaquants du centre de formation. Après un an à ce poste. L’ancien numéro 21 a été promu dans le staff d’Olivier Dall’Oglio en juin 2024. La plupart des attaquants de l’ASSE découvrent la ligue 1. Le club a choisi son ancien joueur afin d’apporter son expérience de la ligue 1.

Ilan réorienté à l’ASSE

Le Progrès a expliqué son nouveau rôle au sein du club la semaine dernière. Une décision d’Olivier Dall’Oglio. « Souhaitée depuis le début de saison par Olivier Dall’Oglio, la solution pour accueillir les joueurs dans l’effectif professionnel a été trouvée. Depuis plus d’une semaine, elle se matérialise par un mouvement interne. En effet, l’ancien joueur brésilien de l’ASSE, Ilan, jusque-là recruteur pour le club stéphanois, est désormais pleinement intégré au staff de l’équipe fanion. Il sera en charge de l’accueil des joueurs venant de l’étranger comme du centre de formation dans l’effectif professionnel. »

Olivier Dall’Oglio présente ses deux renforts

Avant la déroute stéphanoise à Bret, Olivier Dall’Oglio s’est exprimé au micro de BeIN Sports. L’occasion de préciser le rôle de Romain Hamouma et d’Ilan : « Romain est là pour travailler avec les attaquants professionnels, mais aussi ceux qui vont arriver. Il amène automatiquement plus que nous. On n’avait pas une expertise, quoi qu’il en soit, qui nous aide beaucoup, que ce soit dans les séances de spécifique, mais aussi dans les conseils. Et puis, il n’y a pas longtemps, il était joueur, donc il y a cette proximité aussi qui est intéressante. Et on a aussi au sein du staff, mais qui ne nous suit pas, qui ne nous suit pas sur les déplacements, c’est Ilan, l’ancien avant-centre des Verts aussi, qui vient amener aussi son expertise sur nos attaquants.«