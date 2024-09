Igor Miladinović a rejoint l’ASSE cet été. Un recrutement qui intrigue pour l’heure puisque le joueur n’a pas encore foulé les pelouses de Ligue 1. Le jeune néo-stéphanois s’est exprimé dans un journal local.

Si Igor Miladonovic a été recruté cet été, les supporters n’ont pas encore pu le voir à l’œuvre en Ligue 1. Le joueur poursuit toutefois sa préparation. Il a pu participer à une rencontre avec la Réserve. Un match où il s’est distingué en inscrivant un but sur une frappe contrée. Conscient des efforts à fournir, le jeune serbe s’est exprimé dans un média local.

Miladinović pas encore prêt

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE, lors de la signature : « Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l’accompagner. C’est un garçon qui propose beaucoup d’activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C’est ce qui nous a intéressé dans son profil. »

Après son arrivée, l’entraîneur des Verts avait expliqué que le joueur n’était pour l’heure pas prêt : « Igor, lui, il n’est pas prêt physiquement par rapport à sa préparation. Ça a été aussi un petit peu mouvementé, assez rapide pour lui. Donc là, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc un garçon technique, assez vif, au milieu de terrain, plutôt offensif. Petit gabarit, voilà, dribbleur. Mais lui, maintenant, il faut que nous le fassions travailler, notamment physiquement, pour que petit à petit, il puisse vraiment intégrer le groupe.

Je pense que c’est un garçon qui va pouvoir nous aider, mais il faudra du temps. Il faudra vraiment plus de temps. On a besoin de lui faire une préparation avant de pouvoir le pousser un peu plus. Il y a de grandes chances qu’il joue avec l’équipe préserve. Si on n’a pas de contre-indications, il jouera avec l’équipe réserve. »

Le serbe veut s’imposer à l’ASSE

Igor Miladinović : « Cela signifie beaucoup pour moi d’avoir l’opportunité de me battre pour jouer dans l’une des ligues les plus fortes du monde, et surtout dans un club comme Saint-Etienne.

Pour l’instant, je m’habitue au nouvel environnement. Tout se passe comme il se doit, j’ai le soutien de toutes les personnes du club, pour lequel je suis reconnaissant, et c’est mon travail de montrer combien et ce que je peux faire.

J’ai passé six ans à Čukaricki, j’ai parcouru toute l’école des jeunes et j’ai atteint l’équipe première, je suis reconnaissant envers tous les gens du club et je leur souhaite de gagner l’Europe cette année. »