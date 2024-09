Ce lundi a débuté la première trêve internationale de la saison. Le premier bilan de la saison pour l’ASSE est peu flatteur avec 3 défaites, 7 buts encaissés pour… 0 inscrit. De nombreuses explications sont trouvables, notamment un recrutement tardif à certains postes et des absences sur blessure, particulièrement pénalisantes. Néanmoins, quelques joueurs se démarquent positivement ou négativement.

Notons que nous avons fait le choix de ne pas prendre en contre les joueurs ayant récolté une seule note depuis le début de la saison (Aiki, Appiah, Cornud, Fomba, Owusu).

Les Tops / Flops de l’ASSE par Peuple-Vert.fr

Parmi les meilleurs joueurs (selon les notes de la rédaction sur les trois premiers matchs de la saison), un seul joueur dépasse les 5/10. Il s’agit, sans surprise de Gautier Larsonneur (moyenne : 5,33/10), qui a réalisé notamment une très solide performance contre Monaco (7/10) avant de réaliser une performance plus neutre (5/10) contre le Havre et de sombrer, à l’image de son équipe à Brest (4/10).

Derrière, deux joueurs obtiennent tout juste la moyenne (5/10). D’un côté Mathis Amougou, la pépite stéphanoise, qui a cumulé un 6 contre Monaco, un 5 contre le Havre et un 4 à Brest. De l’autre côté, la recrue Néozélandaise Ben Old, qui a hérité d’un 5/10 lors des deux rencontres qu’il a disputé avant de se blesser.

A contrario, quatre joueurs ont des moyennes inférieures à 4/10. Les moins bien notés ont occupés les couloirs depuis le début de saison, d’un côté Marwann Nzuzi en délicatesse à Monaco (4/10) et contre le Havre (3/10). De l’autre, Yvann Maçon, auteurs de deux performances négatives (4/10 contre le Havre et 3/10 à Brest).

Les deux recrues Yunis Abdelhamid et Zuriko Davitashvili sont loin d’avoir convaincu la rédaction de peuple-vert.fr sur ce début de saison, puisqu’ils possèdent la même moyenne : 3,67/10. Le point d’orgue de ce naufrage, est, à l’image de l’équipe, la déroute humiliante en Bretagne.

Tops de Peuple-Vert.fr

Gautier Larsonneur : 5.33/10 (meilleure note : 7/10) Mathis Amougou : 5/10 (meilleure note : 6/10) Ben Old : 5/10 (meilleure note : 5/10)

Flops de Peuple-Vert.fr

Yvann Maçon : 3.5/10 (pire note : 3/10) Marwann Nzuzi : 3.5/10 (pire note : 3/10) Yunis Abdelhamid : 3.67/10 (pire note : 3/10) Zuriko Davitashvili : 3.67/10 (pire note : 3/10)

Les Tops / Flops de l’ASSE par L’Équipe

Du côté du quotidien sportif, un joueur inattendu possède la meilleure moyenne : le milieu de terrain Florian Tardieu. Sa prestation au Havre a visiblement plu au journal, qui lui a attribué un 6/10 (meilleure note du match avec Cafaro et Amougou). Chez Peuple-Vert, le milieu défensif dispose d’une moyenne de 4/10 (deux fois 4/10).

Mathieu Cafaro a également séduit les journalistes puisqu’il obtient également la moyenne (5/10). Les deux autres joueurs qui ont eu les faveurs du journal sont Gautier Larsonneur et Ben Old, aussi cités par notre rédaction.

Du côté des déceptions, on prend les mêmes que Peuple-Vert.fr, et on recommence, avec exactement les mêmes moyennes.

Tops de L’Équipe

Florian Tardieu : 5.5/10 (meilleure note : 6/10) Gautier Larsonneur : 5/10 (meilleure note : 6/10) Mathieu Cafaro : 5/10 (meilleure note : 6/10) Ben Old : 5/10 (meilleure note : 6/10)

Flops de Peuple-Vert.fr