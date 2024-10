L’ASSE envoie plusieurs de ses jeunes joueurs dans les différentes Equipes de France de jeunes en ce début de saison. Mathis Amougou et Ayman Aiki (U20), Kévin Pedro (U19), Fodé Camara et Luan Gadegbeku (U18) ont joué avec les Bleuets ces dernières semaines. Dans la catégorie U17, deux purs produits de la formation stéphanoise sont aussi des vrais habitués de la sélection.

N’Guessan et Eymard face au Portugal et aux Pays de Galles

Vainqueurs du Tournoi de Montaigu la saison dernière avec les U16 français, Djylian N’Guessan et Paul Eymard ne manquent pas un rassemblement avec la génération 2008 ces derniers mois. Ils sont même systématiquement alignés avec l’équipe U17 titulaire des Bleuets. Lors du dernier stage, les Français affrontaient l’Ouzbékistan à deux reprises. N’Guessan en avait profité pour inscrire un doublé et le milieu de terrain Paul Eymard y était lui aussi allé de son but. Les deux joueurs vont de nouveau partir en sélection dans les prochains jours.

Sur son site, la FFF donne plus de précisions sur le rassemblement des Bleuets à venir : « Vingt-deux joueurs sont retenus pour deux matches amicaux des U17 tricolores contre le Pays de Galles et le Portugal les 11 et 14 octobre.

La sélection nationale U17 poursuit sa préparation en vue du 1er tour de qualification de l’Euro 2025 de sa catégorie. Après deux matches amicaux victorieux contre l’Ouzbékistan, les 18 et 20 septembre à Clairefontaine (4-0 et 3-1), un stage de six jours au Portugal est à son programme, du mardi 8 au lundi 14 octobre.

Lors de ce rassemblement, les Bleuets joueront deux rencontres amicales, la première face au Pays de Galles, la seconde contre le Portugal :

Vendredi 11 octobre 2024 : France – Pays de Galles, à Alcanena (16h00)

Lundi 14 octobre 2024 : Portugal – France, à Cruz Quebrada (11h30)

Le sélectionneur Lionel Rouxel a fait appel à vingt-deux joueurs pour ce rendez-vous. »

