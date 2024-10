Ce samedi à 17h, l’ASSE reçoit l’AJ Auxerre. Cette affiche sera l’occasion pour le Stade Geoffroy-Guichard de retrouver ses deux poumons. Avant la trêve internationale, les Verts auront à cœur de prendre les trois points devant leurs supporters. Présent en conférence de presse, ce midi, Olivier Dall’Oglio a fait un point sur son groupe.

Des absences déjà confirmées à l’ASSE

Après six journées de championnat, l’ASSE compte déjà plusieurs absents dans ses rangs. L’une des grandes questions de ce début de saison et de savoir comment l’ASSE va gérer au poste de latéral. Après la rencontre face à Brest, Yvann Maçon s’est blessé. Touché au niveau du ménisque, le guadeloupéen manquera plusieurs mois de compétitions. Arrivée durant le mercato, Pierre Cornud s’est blessé contre Nice. Le latéral gauche de l’ASSE est touché au niveau de l’ischio-jambier. De plus, Olivier Dall’Oglio doit composer sans Marwann Nzuzi. Titulaire en début de saison, le latéral gauche s’est blessé avec l’équipe réserve, face à Thonon, il y a dix jours. Kévin Pedro est, lui aussi, forfait.

Pour continuer avec la défense, Anthony Briançon est toujours blessé à un genou. Thomas Monconduit est lui touché au niveau d’une cuisse et sera absent encore plusieurs mois. De retour à l’entraînement la semaine passée, Ibrahima Wadji a été victime d’une nouvelle rechute musculaire. Il devrait lui aussi manquer plusieurs semaines.

Ces absences comptent pour Olivier Dall’Oglio. Le coach de l’ASSE ne devrait pas observer de retour dans son groupe avant la rencontre opposant les stéphanois au Racing Club de Lens, dans deux semaines (juste après la trêve internationale).

Les mots d’ODO sur son effectif

Présent en conférence de presse ce midi, Olivier Dall’Oglio a donc pu faire un point sur son effectif, avant de recevoir l’AJ Auxerre. Des propos retranscrits par Evect : « On n’a pas trop de problèmes, c’est déjà une bonne chose à l’exception de quelques coups d’après-match. Mickaël Nadé a des points de suture, il avait un peu mal à la tête après Nantes, il s’est fait secouer. Augustine Boakye ça va également, c’est bien. »