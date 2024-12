L'ASSE a prêté quatre joueurs l'été dernier. Mahmoud Bentayg a rejoint Zamalek en Egypte sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il enchaîne depuis les titularisations et affrontera ce soir Al-Masry. Mais plusieurs jeunes joueurs sont aussi allés s'aguerrir en dehors du Forez. Darling Bladi et Beres Owusu évoluent en effet en National 1 cette saison, respectivement à Bourg-Péronnas et à Quevilly-Rouen. Karim Cissé a lui été prêté du côté d'Annecy, en Ligue 2.

Après avoir perdu dans le derby face au FC Rouen la semaine dernière (2-0), QRM avait l'intention de se racheter devant son public. Et c'est chose faite puisque les hommes de David Carré se sont imposés 2-1 contre Concarneau, grâce à un doublé de l'excellent Isaac Tshipamba sur deux passes décisives de Dali-Amar. Beres Owusu était titulaire au coup d'envoi, malgré son but contre son camp d'il y a une semaine.

Owusu s'impose, Cissé fait match nul

Il a en effet la confiance de son coach, qui s'était exprimé à notre micro il y a peu : "On cherchait clairement un défenseur de son profil. Il a pris un carton rouge contre Le Mans qui lui a valu une suspension contre Paris 13, mais mis à part un match où il a été remplaçant, il a toujours enchaîné en jouant 90 minutes. Ses performances sont très satisfaisantes, mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir. Dans les duels défensifs, c'est un garçon très efficace que ce soit en l'air ou au sol. Maintenant, on essaye aussi de lui faire franchir un cap au niveau des relances."

Remplaçant avec Annecy, Karim Cissé est lui entré en jeu une vingtaine de minutes face à Metz (0-0) ce samedi. Buteur sur un penalty qu'il avait provoqué la semaine dernière, le milieu offensif prêté par l'ASSE n'a cette fois pas été décisif. En ce qui concerne Darling Bladi, il n'était pas sur la feuille de match avec le FBBP01.