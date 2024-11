Prêté sans option d'achat par l'ASSE à Quevilly-Rouen cette saison, Beres Owusu a pour le moment la confiance de son coach. Nous avons justement pu nous entretenir avec David Carré, en charge de l'équipe première de QRM depuis cet été. Interview à lire ci-dessous.

« L'arrivée de Beres Owusu a été assez tardive, pouvez-vous nous expliquer comment celle-ci s'est déroulée ?

Il est arrivé début septembre. En National on peut encore recruter après la date du 31 et août et on cherchait à se renforcer sur ce poste de défenseur central. On a su que Beres cherchait à se faire prêter, j'ai eu de très bons échos de la part de certains joueurs de l'ASSE que je connais et il a fait un match très consistant contre Monaco, à un poste de latéral droit qui n'est pas le sien. Ensuite, tout est allé très vite grâce au directeur sportif de l'ASSE.

Comment jugez-vous son début de saison ?

Je lui fais confiance. On cherchait clairement un défenseur de son profil. Il a pris un carton rouge contre Le Mans qui lui a valu une suspension contre Paris 13, mais mis à part un match où il a été remplaçant, il a toujours enchaîné en jouant 90 minutes. Ses performances sont très satisfaisantes, mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir. Dans les duels défensifs, c'est un garçon très efficace que ce soit en l'air ou au sol. Maintenant, on essaye aussi de lui faire franchir un cap au niveau des relances.

La relance est donc son principal axe de progression ?

Il vient chez nous en ayant ensuite l'ambition de s'imposer à Saint-Etienne, en Ligue 1. Donc il doit progresser dans certains domaines. J'estime qu'il a une relance correcte, mais dans un championnat d'un niveau supérieur il faut progresser dans ce domaine là.

D'un point de vue humain, on imagine que tout se passe bien ?

Oui, tout va très bien. C'est un garçon très investi, professionnel et sérieux. Il a une bonne mentalité, c'est un compétiteur. C'est un plaisir d'échanger avec lui et je trouve qu'il a une bonne analyse de ses prestations. Il est même assez dur avec lui-même dans l'évaluation de ses matchs. Il a l'état d'esprit pour progresser de match en match et de mois en mois.

Selon vous la perspective de le voir s'imposer un jour en Ligue 1 est donc envisageable ?

On ne peut pas trop le prédire. Mais Saint-Etienne l'a prêté pour qu'il ait du temps de jeu. Et ce temps de jeu il ne l'a pas parce qu'il est prêté, mais parce qu'il est bon. L'ASSE le regarde beaucoup et si le club s'intéresse autant à ce garçon, c'est parce qu'il compte sur lui. Donc je lui souhaite de s'imposer un jour en Ligue 1.

Comment se déroule le suivi du prêt par l'ASSE justement ?

A Saint-Etienne vous avez un directeur sportif qui regarde tous les matchs des joueurs prêtés. Donc c'est un plaisir d'échanger avec, le suivi est exemplaire. Nous on avait décidé de limiter les prêts par rapport aux saisons précédentes. Beres est le seul joueur en prêt que l'on a, mais ça se passe très bien.

Comment jugez-vous le début de saison de votre équipe ?

On a 19 nouveaux joueurs dans l'effectif, il a fallu un temps d'adaptation. Aujourd'hui on est plutôt dans une bonne dynamique (aucune défaite sur les 5 derniers matchs TCC, ndlr) mais rien n'est acquis. On va essayer de bien s'installer dans ce championnat, de confirmer nos progrès. L'objectif est d'avoir le meilleur classement possible en fin de saison. La qualification en Coupe de France face au Paris FC a aussi permis de faire parler positivement de nos joueurs, du club.

Cette saison à QRM est votre première en tant que coach principal d'une équipe A (il a déjà entraîné la réserve d'Auxerre et été adjoint, ndlr). Quelles sont vos perspectives d'un point de vue personnel ?

Mon seul objectif est de faire la meilleure saison possible. On commence à avoir une vraie identité de jeu. On a un groupe avec des garçons en développement et d'autres plutôt en fin de carrière. L'idée est juste de construire un groupe qui va s'affirmer de saison en saison, c'est comme ça que je me projette. »