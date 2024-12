LA 298ÈME CHRONIQUE DE JOSS RANDALL !! SAISON 10 - TFC - ASSE

SANS PUISSANCE, LA MAITRISE N'EST RIEN

“C’est encore dans les cimetières que l’on fréquente le plus fort pourcentage d’êtres complètement inoffensifs.” Jacques Sternberg

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 14.12.24 – MAINTIEN -17 POINTS « Salut les Gamins. Je me suis barrée deux semaines, en me disant qu’en rentrant, j’allais avoir des bonnes surprises. Et bien je vois que non. Mon livre comptable de recettes est toujours bloqué au même nombre de points. Et ceux qui vous regardent plus pour le foot me soufflent qu’on est de plus en plus ridicules. Et bien continuez comme ça, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ... Et puis vous verrez l’an prochain en Ligue 2 à quel point c’est drôle !!!! »

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 298ème chronique, après deux semaines de pause, qui - si elles ne furent pas réellement volontaires - n’en furent finalement pas moins salutaires, quand je vois ce que je récupère en revenant. Je me suis au moins épargné deux weekends de souffrance.

Le jour de la Marmotte, l’histoire sans fin se perpétue. Nouveau match de notre ASSE, nouvelle défaite, la 3ème de suite. Ah si, quand même, cette fois on a évité la branlée au score ou l’humiliation dans le jeu. Ça progresse !!!! Je suis évidemment ironique (ta mère), car la colère froide née après Rennes n’est pas vraiment retombée.

CHAPITRE 1 : 111 SECONDES DE VICTOIRE POUR L'ASSE

Pour ce #TFCASSE, notre ami CRÈVE_LA_DALL’OGLIO avait décidé de rester fidèle à l’intelligent adage consistant à « ne pas changer une équipe qui perd, et ne rien changer à un truc qui ne fonctionne pas ». C’est donc avec la même équipe et dans la même animation qui nous avait montré absolument ridicules contre l’OM que le coach avait décidé d’entamer le match.

J’aime les gens qui ont de l’ambition, on en reparlera plus tard au moment où on se demandera ce qu’est finalement notre *projet* aujourd’hui.

Si le résultat final (défaite) ne nous dépayse pas des masses des dernières semaines, le contenu lui fut en revanche assez différent. Fini le temps où on laissait la balle à l’adversaire, lui tournant le dos, short baissé, et en serrant les meules au max, des fois que sur un malentendu ça ne passerait pas par la voie de la Raie Publique. Cette fois, l’ASSE avait décidé de garder le ballon, le faire circuler, repartir systématiquement court de derrière (et avec les boites à chaussures qu’on se trimballe en défense, il fallait quand même avoir de l’estomac !!).

Et figurez-vous bien qu’en terme statistiques, ça a plutôt fonctionné ! Finies les possessions de balles moyenâgeuses de 30%, notre ASSE a eu le ballon dans les pieds pendant ... 62% !!! Oui madame !! Et l’impression laissée était au diapason. Face à des Toulousains bien peu agressifs (j’entends dire qu’ils ambitionnent une place européenne en fin de saison ... De qui se moque-t-on la ???), notre ASSE n’a pas donné l’impression de « souffrir » tant que ça dans la Ville Rose.

Et même, proximité de Lourdes oblige, Miracle !! Nos Verts sont même arrivés à mettre un but !! Oui Madame !!! Et pas n’importe quel but !! Le premier but de STASSIN_LA_DEMI_LUNE, dont les 10M€ d’achat font tant parler !! Et c’était même la première fois depuis le démarrage de la saison que l’ASSE menait à l’extérieur !!!

Mais tout ça, c’est le verre à moitié plein.

Quand tu regardes le même verre à moitié vide, voire aux trois-quarts vide, tu vois quoi, Eloi ?

Ben tu vois que les 62% de possession de balle des Verts se sont produits dans notre camp, que le but de STASSIN_TÉTIENNE à la 53ème minute était le premier tir cadré des Verts depuis le début du match, et que l’ASSE n’a cadré en tout que deux frappes pendant toute la partie (et vu la compo voulue par JOSS_RAN_DALL’OGLIO, qui est surpris ?).

Désert offensif absolu. Et cerise sur le McDo, la faiblesse mentale déjà soulignée plein de fois récemment a une nouvelle fois éclatée au grand jour : pour une fois que l’ASSE mène à l’extérieur, elle n’aura été capable de le faire que pendant ... 111 secondes.

Tout est dit.

CHAPITRE 2 : SANS PUISSANCE, LA MAITRISE N’EST RIEN

Là je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, en reprenant tout en l’inversant ce fameux slogan publicitaire des années 2000 du fabricant de pneus Pirelli. Car en effet, si nous fûmes tous surpris de cette forme de « maitrise » du ballon, à laquelle notre ASSE nous avait si peu habitués, force fut de constater que ça nous a été aussi utile qu’un préservatif dans un Couvent. Et que sans puissance (offensive j’entends), la maitrise n’est rien.

Et ça nous amène à un mal profond, un cancer qui nous ronge, pas seulement sur ce match mais depuis le début de saison. Cette équipe de l’ASSE est *INOFFENSIVE*.

Alors pour ne pas raconter de conneries, je suis allé demander à Larousse ce qu’il en disait :

*Inoffensif*. Adjectif

Qui n'attaque pas l'homme, qui n'est pas dangereux Qui n'est pas agressif Qui est incapable de répondre à une attaque, qui manque de caractère Qui ne risque pas de faire mal

Est-ce que ça ne résumerait pas parfaitement ce qu’est notre équipe aujourd’hui ?

Alors la faute à quoi, la faute à qui ?

Bien sûr la faute d’abord au coach et à ses choix. On vient d’apprendre au moment où j’écris, que CRÈVE_LA_DALL’OGLIO a été limogé. On ne va donc pas tirer sur une ambulance qui en a dejà un bon coup dans la carlingue. Mais en tout cas pourra-t-on lui reprocher (et donc, en creux, rêver que son successeur ne poursuive pas dans cette voie ...) cette approche extrêmement minimaliste ces derniers temps, cette défense à 5 mais qui prend quand même des buts, cette animation avec 9 mecs derrière le ballon, et le peu de joueurs à vocation offensive sur la pelouse.

La faute aussi au manque de talent offensif de l’effectif de l’ASSE 2024-2025. Alors bien sûr il y a beaucoup d’absents, notamment sur les côtés. Mais ceux qui jouent manquent à la fois de talent et encore plus d’intentions. On pensera notamment LOUIS_MOUTON_CADET, plus décevant à chaque sortie, et qui dans ce système ne prend pas la profondeur que lui demande le coach. Et on pense aussi à STASSIN_LA_DEMI_LUNE, qui certes a marqué, et on imagine que ça lui fera du bien. Mais s’il n’avait pas marqué ... qu’aurait-on dit de son match ?

Fantomatique, comme le précédent. À sa décharge, son âge, son impréparation pour ce niveau-là, et un système qui n’est pas du tout fait pour lui. Car une de mes grosses déceptions est de découvrir le garçon bien faible dans les duels de fixation, où il s’envole à chaque contact comme moi quand mon Hool’s me tape affectueusement dans le dos sans se rendre compte qu’il m’envoie valser à 5 mètres !

Je ne sais pas si le prochain coach arrivera à révéler du talent là où il n’y en pas (un doute m’habite...) mais au moins peut-on espérer qu’il insufflera un peu plus d’intentions de marquer à l’ensemble d’un groupe, dont il aura probablement contribué à choisir les ajustements de la Mère Catho d’Hiver.

Parce que sinon les amis, honnêtement, c’est quoi notre projet en L1 ?

Comme l’a dit l’excellent BossAlesque @AlexPVfr dans le non moins excellent @SainteNightClub de lundi dernier : « on démarre les matchs pour jouer le 0-0 tout en sachant pertinemment qu’on va prendre au moins un but. »

Donc si le projet, c’est de finir dernier de L1 avec le goal-average le moins « creusé » possible, et avec le moins de branlées possibles, et bien .... on était mieux en L2, non ?! On n’était pas beaucoup plus brillants, mais on était moins ridicules. Car là, depuis quelques temps, l’ASSE est systématiquement à la frontière du ridicule. Mais sans jamais en sortir !

EN CONCLUSION : LE CUL ET LES RONCES, EN ATTENDANT LE GOUDRON ET LES PLUMES ?

En résumé, rien de nouveau sous le soleil. Encore une défaite, pour notre ASSE c’est devenu traditionnel comme une envie de pisser à la fête de la bière.

Finalement, les deux seuls vrais enseignements du weekend, c’est que pour l’instant, l’avenir court terme de nos verts est toujours guilleret comme un pensionnat mormon, et que désormais c’est terminé les conférences d’après match lors desquelles notre JOSS_RAN_DALL’OGLIO nous présentait souvent un visage de Joconde étonnée de se voir au Louvre.

Sur la décision prise le concernant, pas de quoi pousser une clameur de papillon effarouché par une mante religieuse. Tout le monde s’y attendait. Il y en a même beaucoup qui l’espéraient secrètement et d’autres encore, qui le réclamaient haut et fort. Moi je lui souhaite juste bonne chance pour la suite, le mariage avec Kilmer était beurré depuis le début. Et on n’oubliera pas non plus qu’il a contribué à écrire une des belles pages de l’histoire récente de notre ASSE.

Mais je mets en garde ceux qui se réjouissent trop vite et qui pensent que désormais, tous nos problèmes sont résolus. À date, et sous réserve de vraies modifications au mercato, le constat est que nous avons une équipe de L2 égarée à l’étage supérieur, et c’est tout. Et ça vaut pour la qualité technique comme pour l’épaisseur mentale.

Souhaitons donc l’arrivée d’un David Copperfield, car sinon, n’oublions pas l’adage qui dit qu’à l’impassible, nul n’est tout nu !! 😉