L'ASSE vient de se séparer de son entraîneur, Olivier Dall'Oglio. Une nouvelle qui n'a pas trop surpris au vu des résultats stéphanois ces dernières semaines, et plus généralement depuis le début de saison. Pour le remplacer, alors qu'était évoqué Wilfried Nancy (Crew de Columbus), un autre nom vient de fuiter...

Olivier Dall'Oglio s'en est allé, et désormais, les dirigeants stéphanois sont dans l'obligation de lui trouver un successeur. Si Laurent Huard assurera l'intérim, cette parenthèse n'est pas destinée à perdurer. Il est certain que les dirigeants de Kilmer Sports Ventures vont se hâter pour dénicher le remplaçant du Cévenol.

Depuis plusieurs semaines, Wilfried Nancy est évoqué dans la presse. L'entraîneur, qui officie en Major League Soccer à la tête des Columbus Crew, vient de se faire éliminer en play-offs, mais il dispose de solides références aux États-Unis, où il a déjà remporté deux trophées avec son équipe. Entraîneur moderne, il a su imposer un jeu attrayant, ce qui le rend inévitablement convoité par de nombreux clubs en Europe.

Wilfried Nancy trop difficile à atteindre pour l'ASSE ?

Dernièrement, Wilfried Nancy aurait pu rejoindre Rennes. Cependant, son club ne l'a apparemment pas libéré. Cette piste semble donc extrêmement compliquée pour Saint-Étienne, qui offre encore moins de garanties sportives que les Bretons.

Un deuxième nom vient de faire son apparition, et force est de constater qu'il est inconnu des observateurs français : Eirik Horneland. Sébastien Denis, de Foot Mercato, vient en effet de dévoiler ce nom qui ne parlera pas à grand monde...

Eirik Horneland, 49 ans, est un entraîneur de football norvégien dont la carrière, discrète mais solide, reflète l'évolution du football scandinave vers un style plus organisé et exigeant. Né le 14 mars 1975 à Haugesund, il s'est d'abord fait un nom comme défenseur, évoluant principalement pour le FK Haugesund, le club de sa ville natale.

Un inconnu norvégien au chevet de l'ASSE ?

Après avoir raccroché les crampons, Horneland s'est tourné vers l'encadrement, occupant un premier rôle au sein des sélections de jeunes en Norvège. Il y a acquis une solide expérience dans la formation et le développement des joueurs avant de revenir sur les bancs des clubs.

En 2017, il prend les rênes du FK Haugesund en tant qu'entraîneur principal. Il parvient à maintenir le club en Eliteserien, la première division norvégienne, tout en instaurant un jeu structuré et discipliné. Ce travail lui ouvre les portes du prestigieux Rosenborg BK en 2019. L'expérience s'avère plus compliquée, et après une saison marquée par des résultats mitigés, il quitte le club.

Une grosse cote à Brann !

Depuis 2021, Horneland est l'homme fort du Brann SK. D'abord adjoint, il devient entraîneur principal en 2022. Sous sa direction, le club connaît une résurgence impressionnante. La victoire en Coupe de Norvège en 2023 constitue un point d'orgue, tandis que l'équipe s'impose comme un acteur sérieux en championnat.

Eirik Horneland prône un jeu basé sur une organisation défensive rigoureuse et une intensité collective de tous les instants. Sans flamboyance, il s'appuie sur des principes solides qui rendent ses équipes difficiles à manœuvrer.

En Norvège, Horneland est désormais considéré comme l'un des entraîneurs les plus prometteurs du moment. Si ses ambitions restent pour l'instant limitées à la scène nationale, ses succès avec Brann pourraient bien lui ouvrir les portes d'un projet plus ambitieux dans les années à venir, et ce, d'autant plus qu'il a démissionné de son poste il y a une semaine !