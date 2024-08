L’ASSE est dans la dernière ligne droite. Les Verts ont terminé leur phase de préparation par deux matches amicaux à Getafe (1-0) et à Kiel (2-3). Côté transferts, Igor Miladinović, jeune milieu de terrain Serbe (21 ans) est arrivé. Retour sur la semaine des Verts.

Lundi 5 Août

ASSE : Les balcons des kops de nouveau fermés ?

C’est un sujet qui crispe de nombreux supporters : la fermeture depuis la saison dernière, des balcons situés dans les deux Kops. Notamment celui du Kop Nord la saison passée, alors que la partie basse était complète l’intégralité du championnat. Les saisons précédentes, les supporters qui ne parvenaient pas trouver un sésame pour accéder à la partie basse d’un Kop, trouvaient la parade en prenant une place en balcon, en entrant dans le stade puis en descendant finalement dans la partie basse, puisque les accès étaient communs, non différenciés et non soumis à des contrôles à l’entrée des blocs.

Toujours un problème de sécurité

Comme nous vous l’expliquions en mars dernier : Face à ce phénomène, le club avait décidé d’agir pour ne pas voir sa responsabilité engagée en cas d’incident dans ces tribunes. En effet, chaque tribune possède une capacité maximale. En cas de problème (évacuation, intervention des pompiers, mouvements de foule), le dépassement des jauges de sécurité établies peut faire tenir la responsabilité sur les épaules du club. L’ASSE a donc décidé l’été dernier de la fermeture des balcons dans l’attente d’aménagements. Demande a été faite à la métropole, propriétaire et gestionnaire du stade, d’examiner des solutions pour dissocier les flux des supporters munis de billets pour la partie basse du Kop, de ceux disposant de places en balcons.

Mais alors que nous pensions que la saison dernière et l’intersaison auraient pu permettre à la métropole et au club de convenir d’une nouvelle solution et d’un nouveau dispositif, il semblerait que ça ne soit pas le cas. En effet, dans l’interview accordée à L’Equipe, Arnaud Jaouen glisse indirectement une réponse : « Le Kop Nord affiche déjà complet comme l’an passé, et le Kop Sud, qui ne comptait que 700 abonnés la saison dernière, est pratiquement complet lui aussi. Je pense que les deux poumons du stade seront pleins à chaque match. Cela prouve que la stratégie mise en place répond aux attentes du peuple vert. On aimerait dépasser la barre symbolique des 20.000 abonnés à la fin de la campagne d’abonnement. On est déjà assuré d’avoir un taux de remplissage du stade de plus de 50% avec nos abonnés (la capacité commerciale actuelle de Geoffroy-Guichard s’élève à 35.215 places hors parcage visiteurs). Tous les voyants sont au vert pour une belle saison ».

La parenthèse a toute son importance. En effet, 35.215 places correspond à la capacité commerciale du stade sans les balcons et sans le parcage visiteurs. Il semble donc que pour le moment, la réouverture des balcons ne soit pas à l’ordre du jour.

Mardi 6 Août

L’ASSE va-t-elle perdre son plus gros crack ?

Surclassé en U17 Nationaux depuis l’exercice 2022-2023 lorsqu’il avait 14 ans, Djylian N’Guessan ne cesse d’impressionner. La saison dernière, l’attaquant stéphanois né en 2008 a cartonné. Il a évolué aussi bien avec les U17 Nationaux (17 buts en 13 matches) des Verts qu’avec les U19 Nationaux (4 buts en 10 matches). Aussi, il était un titulaire indiscutable en Équipe de France U16 (12 buts en 14 matches).

N’Guessan est donc un finisseur redoutable. Souvent bien placé dans la surface et intelligent dans ses déplacements, cet attaquant au profil longiligne présente beaucoup de qualités recherchées par les grosses écuries. Selon nos informations, au moins une dizaine de clubs sont sur le dossier. Manchester United, la Roma, Francfort, Hoffenheim ou encore l’AC Milan se sont par exemple renseignés.

Comme évoqué par GaelB42, le club a bien entamé de discussions pour faire signer à N’Guessan (qui n’a pas d’agent) son premier contrat professionnel. Celles-ci remontent à plusieurs mois désormais et sont pour le moment très froides, puisque plusieurs propositions formulées par l’ASSE ont déjà été repoussées. Malgré la bonne volonté du club, l’entourage du joueur se montre difficile à convaincre.

Le petit frère quitte l’ASSE pour Lyon

La famille a même décidé d’envoyer le petit frère de Djylian à l’Olympique Lyonnais, selon nos informations. Présenté comme aussi prometteur ou presque que son grand frère, cette nouvelle complique encore davantage les négociations et envoie un signal négatif au club, qui accompagne les frères N’Guessan depuis de nombreuses années. Il est toutefois important de préciser que les deux garçons n’ont jamais posé problème à l’Etrat. Ils sont d’ailleurs très appréciés par tout le personnel qui s’occupe d’eux au quotidien au centre de formation.

Si N’Guessan est encore sous contrat aspirant jusqu’en 2026, sa non signature professionnelle commence donc à inquiéter en interne. Au vu des difficultés de l’ASSE à boucler ce dossier, d’autres clubs, dont certains français, pointent aussi le bout de leur nez. En attendant de le voir, on l’espère, prolonger en Vert, le natif de Saint-Nazaire continue d’enfiler les pions en ce début de préparation. Djylian N’Guessan a déjà inscrit deux buts durant les amicaux de l’équipe réserve, avec qui il évolue malgré son très jeune âge. L’ASSE va-t-elle revivre un épisode à la Noah Raveyre et voir un de ses plus gros joyaux partir avant de s’imposer avec le groupe professionnel ? C’est une éventualité qui prend malheureusement de l’épaisseur.

Mercredi 7 Août

Avec un effectif rajeuni, l’ASSE s’incline à Getafe (1-0)

C’est une équipe extrêmement rajeunie qu’a décidé d’aligner Olivier Dall’Oglio. Pas de round d’observation entre les deux équipes puisque dès la 4ème minute, Getafe obtient un coup-franc excentré côté gauche qui amène le danger devant la cage de Touré. S’ensuit un cafouillage et un ballon qui atterrit dans les pieds de Mauro Arambarri qui propulse le ballon au ras du poteau des buts stéphanois. 1-0 pour Getafe ! Quelques minutes plus tard, c’est un beau mouvement initié par Amougou qui se termine dans les pieds de Boakye qui centre et rate de peu l’occasion de toucher Othman dans l’axe. A signaler qu’en ce début de rencontre, Mathis Amougou est très actif et tranchant alors qu’Othman semble très en jambe.

Une équipe de l’ASSE très jeune

À la 23ème minute, Antoine Gauthier enclenche une contre-attaque et mène une offensive à trois contre deux espagnols. Frappe de Gauthier, à l’entrée des 18 mètres, au ras du montant droit du but de Getafe ! Il s’en est fallu de peu… Deux minutes plus tard, bon décalage pour Sola qui déborde Amougou côté gauche de la défense et croise trop sa frappe. Une minute plus tard, Sola croise à nouveau trop sa frappe, côté droit de la défense stéphanoise cette fois-ci. Les Verts ont eu chaud et la défense, menée par Briançon, souffre.

Changement de décor en seconde période avec une grosse rotation dans le onze d’ODO ? Et bien non puisque ce sont les mêmes hommes qui débutent ce second acte. Getafe reprend sur les mêmes bases et dès la 48ème minute, Albeto Risco fait trembler les filets… après une frappe de peu à l’extérieur du montant gauche de Touré.

Les probables titulaires en fin de rencontre

La 53ème minute est l’occasion pour Gauthier de frapper un corner et pour Boakye de récupérer un ballon aux 16 mètres qu’il catapulte vers les buts de Getafe. Ballon détourné en corner par un défenseur. Dix minutes plus tard, incursion d’Aiki côté gauche. Il combine bien avec Gauthier qui manque de peu d’ouvrir la marque en butant sur le portier espagnol. C’est ensuite au tour de Getafe de manquer de peu de doubler la marque. Touré remporte son face-à-face et empêche les espagnols de prendre le large.

À la 70ème minute, ODO effectue un large turn-over. Entrées de Batubinsika, Sissoko, Old, Nadé, Cafaro, Mouton, Davitashvili, Appiah, Nzuzi et Tardieu. Seul Touré reste sur la pelouse côté ASSE. Le rythme s’accélère et Louis Mouton est à quelques centimètres d’ouvrir la marque à la 75ème d’une frappe des 20 mètres qui passe à côté du poteau droit de Getafe. Dans la continuité, Lee manque de peu le cadre de la tête alors qu’il était seul face à Touré. Les stéphanois offrent davantage de qualité technique. Insuffisant toutefois pour faire la différence. La rencontre se termine sur ce score acquis très tôt. Victoire de Getafe 1-0.

Jeudi 8 Août

Myron Boadu ne rejoindra pas l’ASSE

L’information était parue dès la fin du mois de juillet. Le 22 juillet dernier, Jurriann Van Wessem, journaliste pour le média monégasque News.mc, annonçait que l’ASSE suivait de près la situation du néerlandais Myron Boadu. En difficulté du côté de la Principauté, où il n’a joué que 10 matches la saison dernière avant d’être prêté à Twente (Pays-Bas), le numéro 9 aimerait changé d’air et les Verts semblaient bien partie pour le récupérer. « Le promu, St-Etienne a fait une demande à Monaco pour Myron Boadu. Monaco a joué sans véritable attaquant contre Sturm Graz le week-end dernier. Même dans cette situation, Boadu n’a pas été titularisé. »

Depuis cette annonce de l’intérêt de l’ASSE, Monaco s’est renforcé avec le recrutement du jeune attaquant George Ilenikhena (17 ans). Déjà buteur à deux reprises, le nouvel avant-centre monégasque est clairement passé devant Boadu. Pourtant, les négociations n’ont pas abouties. En effet, si on ne fermait pas la porte au néerlandais chez les Verts, il ne figurait pas en haut de la pile. Le nouveau board des Verts s’est donné pour mission de reconstruire un effectif sur la durée et les prêts sans option ne sont pas compatible avec cette vision.

L’AS Monaco annonce le prêt de son attaquant Myron Boadu au VfL Bochum pour la saison 2024-2025. Nous souhaitons le meilleur à Myron ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 9, 2024

Si les Verts ont, semble-t-il, abandonné la piste menant à Myron Boadu, l’attaquant néerlandais va tout de même quitter la Principauté. En effet, Sébastien Denis annonce ce jeudi 8 août que le joueur va s’engager en Allemagne. Monaco et Bochum ont conclu un accord pour un prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros. Une piste offensive de plus qui s’envole donc pour l’ASSE. Le déplacement à Monaco se profile dans 10 jours, il y a urgence pour les Verts !

Vendredi 9 Août

L’ASSE recrute un jeune milieu serbe

Le board stéphanois sonde désormais à l’étranger. Après Ben Old et Augustine Boakye, les Verts comptent même signer le Suédois Sebastian Nanasi dans les prochaines semaines. Mais une nouvelle piste a été révélée ce vendredi. En effet, FootMercato annonce ce vendredi des discussions avancées pour le milieu de terrain du FK Čukarički Igor Miladinović. Le journaliste Nabil Djellit affirme même que le dossier serait finalisé.

Le joueur de 21 ans sort d’une saison à 42 rencontres toutes compétitions confondues. Auteur à 12 réalisations et 4 passes décisives, Igor Miladinović est considéré comme une pépite en Serbie. Fort d’un petit gabarit, le milieu de terrain possède un profil porté vers l’offensif.

🎬 Un scénario à écrire ! ✨🆕 pic.twitter.com/LQuA6aRJQe — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 9, 2024

Igor Miladinović : « Je suis vraiment très heureux de rejoindre l’AS Saint-Étienne, un grand club, historique, connu au-delà des frontières. C’est une grande étape dans ma jeune carrière et je suis très motivé à l’idée de relever ce défi. J’ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau stade et ses supporters incroyables. »

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE : « Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l’accompagner. C’est un garçon qui propose beaucoup d’activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C’est ce qui nous a intéressé dans son profil. »

Samedi 10 Août

L’ASSE termine sa préparation par une victoire à Kiel (2-3)

La rencontre amicale entre Holstein Kiel et l’AS Saint-Étienne a débuté sur un rythme soutenu, avec deux mi-temps de 45 minutes chacune. Une troisième mi-temps de 30 minutes a clôturé cette rencontre. La première mi-temps a été marquée par une domination territoriale de Holstein Kiel, qui s’est montrée très active dès les premières minutes. À la 2e minute, Erras a tenté un long ballon en avant, mais les défenseurs français ont bien réagi en interceptant. Saint-Étienne a immédiatement riposté avec un corner, bien que sans danger pour le gardien de Kiel, Weiner.

👥 Le XI stéphanois pour #KSVASSE, dernier rendez-vous de la prépa ! Coup d’envoi à 16h30 de cette rencontre à suivre en live-tweet ! 🆚 pic.twitter.com/E16lZJXt56 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 10, 2024

Holstein Kiel a continué de pousser, avec plusieurs occasions notables. À la 9e minute, Larsonneur, le gardien des Verts, a réalisé un arrêt crucial pour empêcher l’ouverture du score après une reprise en première intention d’un joueur allemand. Malgré quelques tentatives d’attaque des Verts, les Cigognes ont maintenu la pression. À ce moment, les occasions se sont faites plus rares, avec les deux équipes luttant pour trouver de l’espace au milieu de terrain. Le tournant de la première mi-temps est survenu à la 39e minute, lorsque Kiel a obtenu un penalty suite à une faute dans la surface de Saint-Étienne. Machino n’a pas tremblé et a marqué, prenant Larsonneur à contre-pied pour ouvrir le score. Saint-Étienne a eu une occasion en or d’égaliser peu après grâce à Mathieu Cafaro, mais sa frappe est passée largement au-dessus.

Premier but avec l’ASSE pour Ben Old

La deuxième mi-temps a commencé sur le même rythme intense. Dès la 49e minute, Larsonneur a de nouveau été décisif en réalisant une superbe parade pour empêcher Kiel de doubler la mise. Les Verts ont progressivement pris confiance et ont commencé à exercer plus de pression sur la défense allemande. À la 64e minute, Saint-Étienne a enfin trouvé la faille. Après un excellent travail de Zuriko Davitashvili, qui a éliminé un adversaire sur son côté, Ibrahim Sissoko a marqué pour égaliser, remettant les deux équipes à égalité. Ce but a galvanisé les Verts, et seulement trois minutes plus tard, Benjamin Old a donné l’avantage à Saint-Étienne avec une frappe précise qui a trompé le gardien de Kiel.

🔙 Les trois buts inscrits par les Verts face au @Holstein_Kiel (2-3) ! 💚 pic.twitter.com/B5GTee7c9T — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 10, 2024

Holstein Kiel a tenté de réagir, mais les changements effectués dans leur équipe ont semblé désorganiser leur jeu. À la 73e minute, les Cigognes ont perdu un peu le fil du match, permettant à Saint-Étienne de prendre le contrôle pour la première fois. Kiel a tout de même eu une opportunité de revenir au score à la 74e minute avec Becker, mais une mésentente avec Machino fait échouer l’occasion. La troisième mi-temps commence avec une opportunité pour Kiel : Pichler hésite trop longtemps avant de tirer, tandis que Fiete Arp écope d’un carton jaune. Peu après, Holstein Kiel égalise sur coup de pied arrêté grâce à une tête d’Ivezic, qui marque et remet les deux équipes à égalité à 2-2.

Jibril Othman marque encore

93e : 🔄 Il y a eu d’autres changements avant ce dernier temps de jeu ! Voici le XI stéphanois désormais : Touré – Pedro, Briançon, Nadé, Maçon – Amougou, Mouton, Monconduit – Boakye, Othman, Aiki. 👥 🔵 1-2 💚 #KSVASSE — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 10, 2024

Saint-Étienne reprend l’avantage à la 105e minute grâce à Jibril Othman, qui, après un joli travail d’Anthony Briançon et Louis Mouton, envoie le ballon sous la barre transversale pour faire 3-2. La tension monte avec les cartons jaunes d’Andu Kelati et de Thomas Monconduit. Kiel pousse désespérément pour égaliser. Rosenboom trompe Touré de la tête sur un corner, mais Mouton sauve in extremis sur la ligne. Kelati est ensuite touché, mais l’arbitre laisse jouer. Les dernières minutes voient Kiel continuer à attaquer avec détermination, mais malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à revenir au score. Le match se termine sur une victoire de Saint-Étienne, 3-2.