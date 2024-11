Depuis la création du Groupama Stadium en 2016, l’AS Saint-Étienne n’a jamais réussi à arracher une victoire sur la pelouse de son rival historique, l’Olympique Lyonnais, à l'occasion du Derby. En six rencontres dans cette nouvelle enceinte, les Verts ont essuyé cinq défaites et concédé un nul, une série noire qui perdure... Ces derbies, aussi disputés qu’animés, ont laissé des traces dans l’esprit des joueurs et des supporters, avec des anecdotes et des faits de match qui illustrent toute la tension d’une des rivalités les plus emblématiques du football français. Retour sur ces confrontations marquantes au Groupama Stadium, où Saint-Étienne espère toujours faire tomber Lyon, et pourquoi pas dès ce dimanche ?

La première confrontation entre les deux clubs au Groupama Stadium, le 2 octobre 2016, a donné le ton ! Cette rencontre, attendue par les deux camps, se solde par une défaite 2-0 pour Saint-Étienne. Les Lyonnais, portés par une envie d’inaugurer leur nouveau stade avec éclat face aux Verts, l’emportent grâce aux buts de Sergi Darder et Rachid Ghezzal. Saint-Étienne peine à trouver des solutions offensives face à une défense lyonnaise bien en place. Cette première défaite lance une série de revers pour l’ASSE sur une pelouse qui reste jusqu'à ce jour maudite pour l'ASSE !

Mathieu Debuchy climatise le Groupama Stadium pour son premier Derby !

Le 25 février 2018, lors de la 27e journée de Ligue 1, Saint-Étienne décroche son meilleur résultat à ce jour au Groupama Stadium, en arrachant un nul 1-1 face aux Lyonnais. La rencontre démarre pourtant mal pour les Verts : dès la 19e minute, Mariano Diaz ouvre le score pour Lyon après avoir éliminé Loïc Perrin d'une prise de balle orientée de la poitrine suivie d'une frappe à bout portant, et met Saint-Étienne dans une position délicate. Cependant, les Stéphanois, résolus à ne pas repartir bredouilles, maintiennent la pression et continuent de pousser en attaque. Dans les ultimes minutes du match, Mathieu Debuchy, alors récemment arrivé au club, égalise et permet aux siens d'obtenir un point précieux. Ce nul arraché dans les dernières secondes sera beaucoup plus précieux qu'il n'y paraît pour la suite du championnat. Alors que Jean-Louis Gasset vient de reprendre les rennes de l'équipe, ce nul marque le début d'une remontada au classement qui verra les Verts finir la saison à la 7ème place, aux portes de la coupe d'Europe.

Le pétage de plombs de Rafael !

Le 23 novembre 2018, l’ASSE retourne au Groupama Stadium pour la 14e journée de Ligue 1. Cette fois encore, Lyon l’emporte sur le plus petit des scores, grâce à un but de Jason Denayer à la 62e minute. Au-delà du score, il faut se rappeler du pétage de plombs de Rafael durant cette rencontre : le latéral droit de l’OL est exclu pour un tacle trop engagé sur Yann M’Vila. Un carton rouge qui rappelle, s'il le fallait, que le Derby reste une rencontre particulière, jouée sous haute-tension. Ce fait de jeu n'empêche pas l'OL de l'emporter une nouvelle fois face à une ASSE en supériorité numérique en fin de match, mais qui ne parvient pas à renverser la tendance.

Le 1er mars 2020, Saint-Étienne se déplace à nouveau pour tenter de briser la série de défaites. Lyon l’emporte 2-0, avec un but rapide de Moussa Dembélé en première période, et un second but en toute fin de match sur pénalty. Malgré une défense solide, les Verts cèdent sous la pression lyonnaise. Une rencontre frustrante, mais qui illustre parfaitement l'incapacité des Verts à exister loin de leurs bases, dans un Groupama Stadium décidément bien maudit !

Tino Kadewere casse le rêve de l'ASSE... et réalise le sien !

Le 8 novembre 2020, Lyon l'emporte 2-1 face à Saint-Étienne après un match très disputé, où les Stéphanois avaient pourtant pris l’avantage à la 40e minute grâce à un but contre son camp d’Anthony Lopes. Mais en seconde période, l’attaquant lyonnais Tino Kadewere renverse la situation en inscrivant un doublé. Son premier but, marqué d’une "madjer", arrive à la 65e minute, et le second, neuf minutes plus tard, scelle la victoire lyonnaise. Pour la petite anecdote, Tino Kadewere avait confié lors de l'émission "Téléfoot" le matin même du match avoir rêvé qu’il inscrirait deux buts contre Saint-Étienne, un souhait qui s’est réalisé dans la soirée...

2022 : une banderole lyonnaise polémique avant le Derby

La rencontre du 21 janvier 2022, qui s'est soldée par une défaite 1-0 pour les Verts, est également marquée par une banderole polémique. Les supporters du groupe "Lyon 1950" affichent une banderole au Groupama Stadium avec le message : "Derby : ils sont à l’agonie… achevez-les !". Une référence directe au classement de Ligue 1, où Saint-Étienne se trouve en dernière position (et finira par descendre lors du barrage face à Auxerre). Ce message n’est pas sans rappeler une banderole provocatrice des supporters stéphanois en 2007, affichée à Geoffroy-Guichard et qui disait : "La chasse est ouverte : tuez-les tous !", avec une caricature des Lyonnais en animaux. La réponse de l’Olympique Lyonnais ne se fait pas attendre : le club condamne publiquement la banderole, affirmant qu' "aucune rivalité sportive ne peut justifier de tels propos". Sur le terrain, Lyon l'emporte grâce à un but de Moussa Dembélé dès la 15e minute. Saint-Étienne ne parvient pas à inverser le score.

Dimanche, l'ASSE ne se présentera pas avec le plein de confiance, et ce, malgré sa victoire face à Strasbourg le week-end dernier. Seule la reconstitution d'une base défensive a priori plus solide peut redonner de l'espoir au peuple Vert. Avec Maçon et peut-être Cornud, les stéphanois auront malgré tout beaucoup de mal face à des lyonnais opposant de sérieux arguments offensifs. Un match nul serait déjà un excellent résultat, et certainement qu'au-delà du talent individuel et collectif, l'état d'esprit pourrait s'avérer déterminant. C'est en se montrant plus déterminé, incisif et agressif que l'ASSE a remporté la plupart de ses Derbys à domicile. Reste désormais à y parvenir au Groupama Stadium...