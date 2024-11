Si l'ASSE reçoit Strasbourg ce samedi (21 heures), les esprits commencent à se tourner doucement vers le derby. Dominique Rocheteau, légende l'ASSE, s'est exprimé dans le podcast les Experts du Foot. Extraits.

Dominique Rocheteau est une véritable Légende de l'ASSE. L'Ange Vert a écrit sa légende sous le maillot de l'ASSE. À la fois joueur, puis Dirigeant dans le Forez, il connaît parfaitement ce que représente le Derby entre l'ASSE et l'OL. Une rencontre toujours très attendue par les supporters des deux camps. L'ancien Vert s'est exprimé sur le sujet.

Dominique Rocheteau (Ex-ASSE) : "Le derby entre l'AS Monaco et Nice, je sais que c'est un grand derby, mais je le connais moins que le derby entre l'ASSE et Lyon. Il y en a d'autres des derbys, en Bretagne, Rennes-Nantes par exemple. J'ai joué au PSG et il y a eu notamment des PSG-Matra. Ça n'a pas duré longtemps, car pour le Matra, ça a été épisodique.

Dominique Rocheteau (Ex-ASSE) : "Les derbys sont particuliers parce que généralement, les stades sont toujours pleins. Il y a toujours des choses particulières dans l'avant-match, que ce soient les joueurs avec des petites phrases parfois, on cherche à titiller l'équipe adverse, et puis les supporters bien-sûr. (...) Moi, à mon époque, ça chambrait, des trucs un peu humoristiques. Il y avait des banderoles quand même. Entre nous, les joueurs, ça a toujours été relativement correct sur le terrain, même si je me souviens d'un derby où j'ai été assez gravement blessé tout de même. Maintenant, ça a évolué les derbys… Et pas forcément dans le bon sens. Pas sur le terrain, mais en dehors. Parce que malheureusement, on voit des affiches comme Marseille-PSG, où il n'y a plus les supporters adverses. Pour les derbys, c'est la même chose ! Ce n'est pas mon football ça, mais bon, c'est comme ça, c'est l'évolution."