La saison 2024-2025 est désormais bien entamée. Nous en sommes à la 10ᵉ journée de championnat, le mercato estival s'est clôturé il y a 2 mois. Pourtant, certains mouvements sont toujours possibles. Un ancien joueur de l'ASSE vient de retrouver un club, lui qui avait quitté librement le Forez cet été. Terry Elana rebondit à Toulon après une saison du côté de Saint-Etienne.

Beaucoup de départs à l'ASSE cet eté

Si l'ASSE a enregistré beaucoup de nouvelles arrivées cet été, elle a également vu quelques joueurs quitter le Forez. Les Verts ont accueilli 9 nouvelles recrues cet été, tout en prolongeant Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé. Au rayon des départs, Maxence Rivera a signé gratuitement à l’USL Dunkerque, il vient d'ailleurs d'inscrire un doublé mardi soir à Lorient. Dylan Chambost a rejoint le Columbus Crew de Wilfried Nancy au début du mercato. Les prêts d’Irvin Cardona et de Nathanël Mbuku ont pris fin en juin. Les 2 joueurs ont désormais signé respectivement à l'Espanyol de Barcelone et au Dynamo Zagreb. Darling Bladi a été prêté à Bourg-en-Bresse, tandis que Mahmoud Bentayg est prêté à Zamalek.

Aurayon des départs libres, la réserve à vu Terry Elana s'en aller cet été. Le joueur arrivé d'Aubagne, 1 an auparavant, n'a jamais réussi a s'imposer. Le jeune défenseur n'a pas été conservé par le club stéphanois. Terry Elana avait signé un contrat professionnel d'une saison à l'ASSE. Malgré un potentiel intéressant, le joueur n'a pas beaucoup joué en réserve en raison de ses nombreuses blessures. Il vient de trouver un nouveau point de chute, 4 mois après son départ du Forez.

Elana file à Toulon

Terry Elana a trouvé son nouveau club cette semaine. Après un passage compliqué du coté de la réserve stéphanoise, le défenseur de 22 ans et désormais un nouveau joueur de Toulon. Il a rejoint le 5éme de la poule A de National 2 où se trouve notamment Le Puy et Andrézieux.