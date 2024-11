Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse. L'occasion d'aborder l'actualité de l'ASSE. Retranscription.

ODO déçu des entrants

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Les entrants ont déçu. Je leur ai dit et montré. (sic) Autant sur le match d'avant, j'avais trouvé beaucoup d'énergie, d'impulsion et beaucoup de positivité dans ces rentrées-là. Là, non. Ils ne sont pas rentrés avec intensité. Ils ne sont pas rentrés avec une réflexion sur leur placement, etc. Donc, on leur a montré. On leur a montré qu'il y avait eu beaucoup de lacunes dans le placement. L'image du pénalty que l'on prend, au départ de l'action, on est très mal placé. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Deux milieux qui jouent sur un côté et qui se font presser. On savait très bien qu'il fallait éviter ça et se retrouver dans la même position que le but que l'on prend... C'est le même que le deuxième but que l'on prend contre Lens. C'est strictement la même chose et on reproduit encore la même erreur.

Je ne suis pas content des garçons qui sont rentrés. Ils le savent, ils ne sont pas non plus satisfaits de ce qu'ils ont fait. Obligatoirement, on doit avoir un banc. On doit pouvoir compter là-dessus parce que ça fait partie de la stratégie.

L'ASSE est courageuse

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "On est en même temps courageux. Elle remonte des situations difficiles. Ce qu'on est mené, chaque fois on revient. Chaque fois qu'on est dans une bonne situation, c'est là où les erreurs interviennent. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des bonnes choses aussi dans ce match. Souvent, les résultats occultent tout le reste. Mais il y a aussi des bonnes choses. On s'est retrouvé dans des situations très favorables. Dans les deux surfaces, il faut être beaucoup plus efficace. C'est ce que je dis aux joueurs, les résultats vont masquer tout ce que vous faites de bien. Aujourd'hui, on a l'impression que le match à Angers est catastrophique, mais pas du tout.

C'est certaines situations qui ne sont pas bons du tout. Mais il y a des choses très positives. Moi, je trouvais même qu'à un moment donné, Angers était en difficulté, surtout quand on revient à 2-2. Et c'est à ce moment-là qu'il faut enfoncer le clou ou ne pas prendre de but, déjà. Et c'est là où peut-être, on doit encore progresser, sentir que l'adversaire est blessé. Ne pas donner la possibilité à ces équipes-là de revenir. C'est qu'à un moment donné, il faut enfoncer le clou jusqu'au bout et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Peut-être par manque d'expérience, certainement. C'est ce qui nous manque. On le sait. On n'a pas des joueurs d'expérience, on le sait. Mais l'apprentissage doit être plus rapide que ça, c'est clair."