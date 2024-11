La 11ème journée de Ligue 1 nous réserve une affiche entre Lyon et Saint-Etienne. Le derby est de retour, après presque 3 ans d’attente. Une rencontre qui compte plus que tout autre dans la tête des supporters des 2 camps. Une rencontre qui aurait également perdue en saveur pour 2 anciens lyonnais.

Une rivalité historique entre deux villes et deux clubs

La rivalité entre Saint-Étienne et Lyon s'est construite bien avant l’ère du football. Depuis des décennies, ces deux villes se confrontent. Lyon se distinguant comme la capitale du textile et une ville bourgeoise, tandis que Saint-Étienne est associée au secteur minier et à un esprit ouvrier. Ce contraste entre deux modes de vie et valeurs a naturellement engendré des tensions.

L’arrivée du football n’a fait qu’amplifier cette rivalité. Dans les années 1960 et 1970, l’ASSE domine largement le football français. L’OL est impuissant, et observe cette supériorité sans pouvoir la contester. Saint-Étienne est l’une des équipes si ce n’est la préférée des Français à l’époque. L’ASSE compte 10 titres de champion de France à son palmarès des 1981.

Lyon attendra encore 21 ans, après le dernier sacre des Verts pour remporter son 1er titre. L’OL domine le football français avec sept titres consécutifs. De 2001-2002 a 2007-2008, les gones sont invincibles en Ligue 1. Pendant ce temps, l’ASSE connaît une période difficile, marquée par une descente en Ligue 2 en 2002. Les Verts connaissent également une longue série de matchs sans succès contre son rival. Il faudra attendre le 100e derby en 2010 pour que les Verts battent enfin l’OL, 16 ans après sa dernière victoire.

2 lyonnais accusent l’ASSE de rendre le derby moins attrayant

La tension est moins palpable que d’habitude pour Nicolas Puydebois. L’ancien joueur lyonnais a déclaré ceci dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones: "C'est dommage, on a laissé cette rivalité s’éteindre, cette flamme s’est perdue. Sans violence, mais dans l’esprit de chambrage et de suprématie régionale, il faut mériter et raviver cela". C'est cette énergie intense que l'on cherche quand on est athlète de haut niveau."