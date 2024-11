Pour les Stéphanois, comme pour les Lyonnais, ce match est une question de fierté et d'identité. Depuis des décennies, l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais entretiennent cette rivalité, marquée par les différences historiques, sociales et culturelles de leurs villes respectives. Saint-Étienne, avec son passé ouvrier et industriel, s'oppose à Lyon, ville bourgeoise et commerçante. Ce contraste a nourri l’esprit du Derby, qui dépasse désormais le simple cadre du football.

Moueffek va "jouer pour toute une ville" !

Comme le rappelle Aïmen Moueffek, milieu de terrain de l’ASSE, ce match est une affaire de cœur : "Pour moi, c'est bien plus qu'un match. Jouer contre Lyon, c'est défendre les couleurs de toute une ville, de toute une communauté qui respire le Vert." Des mots qui traduisent la passion qui anime chaque Stéphanois à l'approche du Derby. Ce n'est pas seulement une question de points, mais de défense et de représentation d’une identité forte, forgée dans l’histoire et dans la sueur.

Dans les rues de Saint-Étienne, la tension et l’excitation montent en flèche à chaque Derby. Supporters, familles, enfants : tout le monde attend ce moment, même ceux qui ne suivent pas forcément le football tout au long de l’année. Ce match est un prétexte pour se retrouver, pour vibrer ensemble, et pour rappeler aux Lyonnais que Saint-Étienne reste un bastion du football français. Lyon, comme l'avait lancé Roger Rocher, ex-président mythique de l'ASSE, n'est-elle pas la banlieue de St-Etienne en matière de football ?

Rendre fiers les supporters !

L’ambiance qui règne lors des Derbys reste un moment unique pour les acteurs de la rencontre comme le rappel Moueffek qui évoque le soutien du public : "Quand on entre sur la pelouse pour ce genre de match, on sent une énergie incroyable. On sait qu'on joue pour quelque chose de plus grand, pour des générations de supporters qui nous poussent."

Pour les joueurs, cette confrontation est aussi l'occasion de rendre leur fierté aux supporters. Ils savent que le Peuple Vert attend d'eux un engagement total, une détermination sans faille. "On veut rendre fier le Chaudron, donner aux supporters ce qu'ils méritent. C’est le moment de montrer ce que ça veut dire d’être stéphanois, de se battre jusqu’au bout, pour ces couleurs qui nous animent depuis l’enfance," déclare Moueffek. Chaque geste, chaque action prend un sens particulier : un tacle, une passe réussie, un but inscrit sont autant de petites victoires qui résonnent bien au-delà du terrain.

Derby : Après les mots, place aux actes !

Le Derby, c'est un héritage, une tradition qui soude la communauté verte. Dans un contexte parfois difficile, Saint-Étienne trouve dans cette rivalité un moyen de se sublimer, de réaffirmer sa fierté, et de montrer qu'ici, la passion du football est différente. En tout cas bien différente que celle qui anime le voisin lyonnais...

Ce dimanche soir, lorsque le coup d'envoi sera donné, le peuple stéphanois ne souhaitera qu’une chose : voir ses joueurs se battre avec tout leur cœur, pour que les couleurs vertes brillent encore une fois plus fort que celles de leur voisin. Désormais, après les mots d'Aïmen Moueffek, place aux actes !