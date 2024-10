Les matchs se succèdent et les arrêtés préfectoraux sont devenus monnaies courantes. Les supporters de l'ASSE aimeraient pouvoir se déplacer à Décines pour assister au prochain Derby. Les stéphanois se sont associés pour formuler une demande forte.

COMMUNIQUÉ COMMUN

DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS STÉPHANOIS POUR LE MATCH LYON / ASSE DU 10 NOVEMBRE 2024

"11 ans. Onze longues années que nous ne pouvons plus soutenir les Verts pour un OL-ASSE. De toute évidence, ces interdictions devenues habituelles doivent cesser et le plus grand derby de France doit se jouer avec les supporters des deux camps, d'un côté comme de l'autre. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de mettre en place les moyens nécessaires et existants pour accorder un nombre de places décent aux supporters stéphanois, à Lyon, le dimanche 10 novembre 2024.

**Pourquoi ?**

Parce que cela a totalement été possible par le passé, dans un stade de Gerland situé en plein centre-ville. Le déplacement des milliers de supporters stéphanois ne semblait alors pas être un problème qu’on fuyait mais une équation que l’on parvenait à résoudre avec beaucoup moins de moyens qu’aujourd’hui.

Parce que le parc OL, stade à la pointe de la modernité, constitue l’une des enceintes les plus sécurisées d’Europe. Contrairement à Gerland, celui-ci se situe en bordure d’autoroute, avec un accès direct au parcage visiteurs. La tribune visiteurs se situe au dernier anneau du stade et n’offre donc aucune proximité avec les supporters locaux. C’est, nous l’espérons, pour accueillir du monde, que l’ensemble de ces aménagements ont été réalisés.

Parce qu’au vu de la distance entre les deux villes, et qu’importe les éventuelles interdictions, il y aura nécessairement des supporters stéphanois dispersés dans l’enceinte du stade. Se priver du parcage réservé aux visiteurs, c’est se priver de son meilleur outil de sécurité. La préfecture du Rhône a pu le constater lors du match OL-OM, où des supporters marseillais ont été pris à partie tout simplement parce qu’aucune tribune visiteurs ne leur était réservée.

Parce qu’après s’être gargarisée d’avoir organisé coup sur coup un Euro de football, une Coupe du Monde de rugby, et les « meilleurs JO de l’histoire », par conséquent, la France a su accueillir des dizaines de milliers de fans étrangers. Ce même pays ne peut donc pas ôter la liberté d’aller et venir de ses propres citoyens en se montrant incapable d’organiser le déplacement de supporters sur 60 kilomètres.

Parce qu’il est grand temps que nos autorités quittent leur rang de mauvais élève européen en matière d’interdiction de déplacement et se montrent dignes de leurs prétentions. De notre côté, nous constatons qu’un grand nombre de nos homologues européens peuvent se déplacer librement et en nombre conséquent, même pour les matchs les plus « chauds ».

Et parce que, de fait, les Stéphanois ne s’étant pas déplacés depuis plus de 10 ans dans le département voisin, la préfecture du Rhône, comme le ministère de l’Intérieur, n’ont aucun argument juridiquement valable pour justifier d’éventuels arrêtés.

Ainsi, nous serons grandement attentifs aux décisions qui seront prises à notre égard et nous nous réservons le droit d’engager n’importe quel recours devant les juridictions compétentes et de nous déplacer le cas échéant."

Le Derby est lancé !