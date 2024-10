Après un succès précieux contre Auxerre, la trêve internationale vient de débuter. L’ASSE affrontera Lens au retour de la trêve. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio iront ensuite à Angers avant de recevoir Strasbourg. La dernière rencontre avant la trêve de novembre est une date très importante. Il s’agit du derby au Groupama Stadium entre l’OL et l’ASSE. La rencontre vient d’être programmée par la LFP.

Une rivalité incomparable

La rivalité entre Saint-Étienne et Lyon existe depuis des siècles. Avant même l’arrivée du football, tout opposait les 2 villes. Après 2 ans d’attente, le derby est enfin de retour. Les Verts espèrent toujours aller chercher leur premier succès au Groupama Stadium. Depuis l’inauguration du nouveau stade des gones, l’ASSE ne s’y est jamais imposée. La dernière victoire stéphanoise à Lyon remonte à avril 2014 et un succès 2-1 grâce à Mevlut Erding et Max-Alain Gradel.

Lors de leurs 4 derniers déplacements à Decines, les Verts se sont inclinés à 4 reprises. Moussa Dembele avait inscrit l’unique but du dernier derby sur penalty. La saison précédente, Denis Bouanga avait manqué le sien à quelques minutes du terme. L’ASSE s’était inclinée 2-1 après un CSC de Lopes. Tino Kadewere s’était offert un doublé suite à cela. 6 mois auparavant, Moussa Dembele avait marqué les 2 buts de la rencontre lors du succès 2-0 de l’OL. Saint-Etienne s’était également incliné lors de la saison 2018-2019. Les hommes de Jean-Louis Gasset avaient été battus 1-0. L’ASSE n’a ramené qu’un match nul en 6 déplacements dans le nouveau stade lyonnais. Mathieu Debuchy avait arraché l’égalisation dans le temps additionnel.

Le derby ASSE - OL sera évidemment un dimanche

Le match le plus attendu de la fin d’année de l’ASSE sera évidemment en tête d’affiche. Les Verts se rendront à Lyon le dimanche 10 novembre à 20h45. Ce choc de la 11ᵉ journée de Ligue 1 sera diffusée sur DAZN.

Programmation complète de la 11ᵉ journée de Ligue 1

Vendredi 8 novembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – AJ Auxerre

Samedi 9 novembre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Strasbourg Alsace – AS Monaco

Samedi 9 novembre 2024 à 19h00 sur DAZN

RC Lens – FC Nantes

Samedi 9 novembre 2024 à 21h00 sur DAZN

Angers SCO – Paris Saint-Germain

Dimanche 10 novembre 2024 à 15h00 sur DAZN

OGC Nice – LOSC Lille

Dimanche 10 novembre 2024 à 17h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Toulouse FC

Montpellier Hérault SC – Stade Brestois 29

Havre AC – Stade de Reims

Dimanche 10 novembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Olympique Lyonnais – AS Saint-Étienne