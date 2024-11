Comme chaque semaine, coup d'œil sur les anciens stéphanois qui se sont fait remarquer. Ils sont plusieurs à avoir brillé aux quatre coin du globe ! Beric, Krasso, Aholou, Honorat ou Mbuku, ils se sont éclatés ce week-end.

Jean-Philippe Krasso et le Paris FC tenus en échec

Opposé ce week-end à Rodez, le PFC n’a pas pu l’emporter et a fait match nul. Attention, un match nul spectaculaire avec au final 6 buts au total dans le match. Krasso va permettre à son équipe de revenir au score en première mi-temps en délivrant une passe décisive. Il va utiliser son physique pour résister au défenseur et décaler son coéquipier en une touche. L’attaquant Ivoirien va une nouvelle fois égaliser, le but de 3-3 suite à un cafouillage dans la surface. Le ballon lui retombe dans les pieds et il n’a plus qu'à terminer dans un but déserté par le gardien ruthénois. Deuxième résultat décevant de suite pour les parisiens qui doivent se remettre à gagner des matchs pour conserver leur première place.

Aholou renverse encore un de ses anciens clubs

Angers, concurrent de maintien de l’ASSE s’est aussi imposé ce week-end. Ils n’ont pas réussi à l’emporter face à n’importe qui, face au dauphin de ligue 1 avant la victoire de l’OM. C’est Aholou qui va marquer le seul et unique but de la rencontre avec une frappe du pied gauche sans contrôle à l’entrée de la surface.

Samy Baghdadi et Versailles remontent au classement !

C’est Baghdadi qui va marquer le second but de la partie. Trouvé en profondeur juste à la limite du hors jeu, il entre dans la surface, puis dribble le gardien pour terminer dans le but vide. Victoire 3-1 de Versailles contre Villefranche. Deuxième victoire d'affilée pour Versailles après une série de mauvais résultats un peu longs.

Annecy toujours dans le top 3 malgré le rouge de Vincent Pajot

Annecy continue son début de saison et confirme en se plaçant à la troisième place de ligue 2. Pajot va prendre deux jaunes et laisser son équipe à 10 qui va quand même l’emporter 2-0 face à Pau. Pajot va prendre son premier jaune en première mi-temps, puis le deuxième en début de seconde mi-temps pour une grosse faute juste devant sa surface.

Nathanael Mbuku marque rapidement après son entrée

Alors qu’il peine à trouver du temps de jeu, Mbuku a marqué ce week-end. Zagreb a remporté facilement ce match 4-0. Entré en fin de match, Mbuku va marquer le dernier but de cette rencontre d’un frappe du pied gauche proche du but. Espérons pour lui qu’il obtienne plus de temps de jeu après ce match.

Robert Beric marque un nouveau but

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Beric qui marque encore un but ce week-end en Chine. Cependant, ce but ne permet pas à son équipe de l’emporter. 13 but et 6 passes décisives en 28 matchs pour Beric cette saison.

Franck Honorat buteur dans un match facile

Honorat l’emporte face au Werder Brême 4-1 ce week-end. Honorat va marquer le 3ème but de cette rencontre. Superbement lancé par Tim Kleindienst, l’ancien stéphanois se retrouve en avance au niveau du milieu de terrain. Il fait parler sa vitesse pour se trouver en face à face contre le gardien adverse. Victoire face à une autre équipe de ventre mou de la bundesliga.

Neal Maupay lance bien l’OM

À nouveau à l’affiche ce dimanche soir, L’OM devait se rattraper après la déconvenue survenue lors du classico. Titularisé en lieu et place d’un Wahi décevant, Maupay va vite donner raison à son coach en ouvrant le score. L’attaquant va se retrouver à la retombée d’un centre de Rowe au deuxième poteau. Victoire 2-1 au final contre Nantes et donc une place de deuxième pour les olympiens.