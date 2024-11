Sur l'after foot de RMC, Kevin Diaz et Damien Perquis ont débriefé le match entre l'ASSE et Strasbourg (victoire 2-0 des Verts) et évoqué différents sujets. Retranscription.

Geoffroy Guichard a fait gagner l'ASSE

"Oui, Dall'Oglio a fait les bons choix. En tout cas, ils ont été payants. Tu as un chaudron qui porte bien son nom. C'est extraordinaire ! Ça doit être extraordinaire à vivre, toi Damien (Perquis) tu l'as vécu. Je n'ai jamais joué à Saint-Etienne mais quand tu joues dans des grosses ambiances, forcément, c'est psychologique. Tu es poussé à domicile et c'est dur à l'extérieur" explique Kevin Diaz.

"Oui, je l'ai vécu et justement, je me demande si la jeunesse de Strasbourg n'a pas été impressionnée par ce stade à un moment donné. En deuxième mi-temps, Geoffroy Guichard s'est mis en action et là, ce n'est plus la même histoire" dit Damien Perquis.

Stassin ne convainc pas ?

Damien Perquis : "Il y a quand même des besoins. Tu as besoin qu'il garde des ballons comme Sissoko l'a fait en point de fixation, il le sait qu'il va être seul devant face à des molosses en défense central face à lui. Il doit donner du liant avec le milieu et je trouve pour l'instant qu'il a eu du mal à ce niveau-là."

Kevin Diaz : "Je connais très bien les championnats Belges, des Pays-Bas et ce n'est pas pareil. Ils jouent contre des défenseurs qui ont pour la plupart moins de 25 ans avec des gabarits juvéniles. Tu te retrouves en ligue 1 où c'est costaud défensivement. L'apprentissage est dur. On a vu Boadu, Dallinga, ce n'est pas facile. Ce sont des joueurs d'évitement. Le problème pour Stassin c'est son face-à-face contre Lille, ce sont des petits déclics pour lancer une saison. Après, on voit que c'est un joueur qui a des qualités et qui a 19 ans. Mais, pour jouer le maintien quand tu as Sissoko qui rentre en fin de match, ça fait du bien, surtout que ce soir, il est décisif."

Abdelhamid sur le banc, un choix fort !

Kevin Diaz : "Moi, je ne pense pas que ce soit si surprenant que ça. Quand tu es un cadre comme tu l'étais à Reims et que tu arrives dans un nouveau vestiaire même si au départ, tu as un statut. Tes coéquipiers, tes supporters ne t'ont pas suivi comme ceux de ton club précédent où tu étais installé et où tu avais tes marques. Là, il doit tout reprouver. Il y a ce fameux jingle "le football, c'est un éternel recommencement", quand tu arrives dans un nouveau clubcomme l'ASSE à cet âge, ce n'est pas si facile".