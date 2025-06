L’ASSE féminine perd une joeuse majeur avec le départ de Solène Champagnac. Après deux saisons marquées par son leadership, elle s’engage à Toulouse, rejoignant Fiona Bogi. Ce départ annonce un tournant pour le club stéphanois. Ce n'est pas le seul départ du c^oté de l'AS Saint-Etienne.

Arrivée dans le Forez à l’été 2023, Solène Champagnac a rapidement trouvé sa place, jusqu’à porter le brassard de capitaine. En 25 rencontres disputées, toutes en tant que titulaire, elle a incarné les valeurs du club, livrant des prestations solides et une implication sans faille. Malgré une saison difficile pour les Vertes, elle s’est imposée comme l’âme du groupe, marquant un but et délivrant une passe décisive.

Dans un message plein d’émotion posté sur Instagram, Solène a tenu à remercier le club, les supporters et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour l’ASSE. Son départ laisse un vide immense, tant sportivement qu’humainement.

Solène Champagnac rejoint Toulouse et Fiona Bogi

Ce départ n’est pas un isolement : Solène Champagnac retrouve en effet Fiona Bogi à Toulouse, une ancienne coéquipière qui s’y est engagée quelques jours plus tôt.

À 26 ans, la milieu formée à Montpellier poursuit sa carrière avec détermination. Passée par Rodez, elle possède une solide expérience de l’élite. En 2024-2025, elle a disputé 21 matchs d'Arkema Première Ligue, tous comme titulaire, dans une équipe stéphanoise qui a peiné à trouver la régularité (5 victoires seulement).

#Mercato ✍️ La capitaine des Vertes est toulousaine ! La milieu de terrain Solène Champagnac sera Violette 💜 la saison prochaine et vient renforcer le groupe toulousain ! Bienvenue sous nos couleurs 😊 pic.twitter.com/jNcSeYx6wT — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 25, 2025

L'ASSE se réorganise après ce triple départ

Outre Solène Champagnac, l’ASSE perd également Sarah Stratigakis, qui rejoint le Toronto AFC après seulement une saison dans le Forez. La milieu canadienne a joué 25 matchs, inscrivant deux buts.

Ce triple départ – Champagnac, Bogi, Stratigakis – montre le nouvel objectif de l'ASSE qui est en train de rebatir son équipe. Le nouveau coach Sébastien Joseph a déjà vu trois joueuses le rejoindre. Son ancienne gardienne au DFCO, Alice Pinguet. Mais, également deux attaquantes, Sofie Hornemann et Welma Fon. D'autres renforts sont attendus dans les prochaines semaines pour reconstruire un groupe capable de rebondir.