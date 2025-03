L'AS Saint-Etienne se déplace au Stade Océane pour un match décisif face au Havre. Pierre Ekwah, joueur de l'ASSE, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Extraits.

Pierre Ekwah (joueur de l’ASSE) sur la concurrence au sein d’un effectif qui est au complet : "C'est très cool le fait que le coach puisse avoir beaucoup plus de choix, entre guillemets, Après, là, on se dit juste que celui qui se donne à fond, il va jouer. C'est jamais malsain, c'est toujours très positif, en fait.

Tout le monde se donne à fond à l'entraînement. Et après, le coach fait ses choix le week-end. Mais c'est, on va dire, une très bonne concurrence.

Il y a des changements (au milieu) qui sont dûs à des blessés ou autres. Et d'un autre côté aussi, par rapport à des bonnes performances de certains, à des retours aussi. On le vit bien, on a une idée au milieu de terrain, une idée de jeu, une philosophie. Et on sait, peu importe qui est là, on sait comment jouer."

"Défendre la cage, comme si notre vie en dépendait un peu plus"

Pierre Ekwah (joueur de l’ASSE) : "Je pense qu'il faut être un peu plus ensemble, on va dire, sur les phases défensives. Surtout, après, prendre des buts, c'est plein de petits détails. Je ne vois pas la chose comme, oui, il faut mieux défendre ou autre, parce que ça peut partir de plein de choses différentes.

Défendre la cage, comme si notre vie en dépendait un peu plus. Mais ça peut commencer dans la surface adverse, comme ça peut commencer au milieu de terrain, comme ça peut commencer directement derrière.

C'est les faits de jeu qui font les choses, c'est le jeu aussi qui te dicte comment et quoi faire à ce moment-là. Mais oui, il faut plus s'ordonner et moins se mettre en difficulté sur certaines phases."