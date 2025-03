L'AS Sain-Etienne se déplace au Stade Océane pour un match décisif face au Havre. Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Il a notamment tenu à condamner l'agression subie par Dylan Batubinsika. Extraits.

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "La première chose que j'ai à dire, ce n'est pas acceptable de s'en prendre physiquement à des joueurs. Les joueurs doivent déjà gérer pas mal de pression. Il y a beaucoup de pression autour d'eux. Ils sont parfois entourés par des commentaires négatifs et on comprend la frustration des supporters. Mais s'en prendre physiquement à un joueur, ce n'est pas acceptable.

On accepte la pression, on accepte la frustration des supporters. On peut comprendre qu'ils estiment qu'on n'est pas assez fait sur nos dernières rencontres. En revanche, je trouve que ce n'est pas possible de s'en prendre physiquement à un joueur. Je trouve que ce n'est pas normal. Évidemment, je sais qu'il s'agit d'un cas isolé d'un supporter et je n'en tiens pas rigueur à l'ensemble des supporters, mais c'est un acte qui ne devrait pas arriver."

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "Dylan a géré la situation plutôt bien, je trouve. Il en a parlé avec ses coéquipiers, on en a parlé avec lui également. On a tous la même réflexion, le même avis sur la question. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui est passé et maintenant il faut aller de l'avant."

L'ASSE doit aller de l'avant

Pierre Ekwah (milieu de terrain de l'ASSE) : "On était très, très étonnés surtout. Parce qu'on nous l'a pris un peu par message après qu'on ait venu le lendemain. Ça nous a choqués. On a surtout trouvé que c'était inacceptable. On comprend la frustration du peuple vert.

Mais voilà qu'un supporter vienne physiquement agresser un de nous, c'est inacceptable. On l'a mal pris, mais entre nous, on s'est bien soudés aussi au niveau de ça.

Il y a eu quelques échanges entre nous, c'est normal. On a demandé comment il allait, comment la famille aussi allait. Parce que c'est important de savoir comment notre copain à côté se sent. Mais oui, on en a parlé entre nous et on trouve ça vraiment pas bien et inacceptable. C'est très, très dommage."