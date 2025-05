Ultime rendez-vous à l'extérieur pour l'ASSE. Car 17e de Ligue 1, Saint-Étienne ne possède plus que deux oppositions pour se sauver d'un retour dans l'antichambre. Zuriko Davitashvili s'est présenté en conférence de presse ce jeudi avant la rencontre face à Reims.

À deux journées de la fin, l'AS Saint-Étienne est dos au mur. Mais pour Zuriko Davitashvili, tout reste encore possible. Le meneur de jeu géorgien reste focus sur l'objectif maintien et ne veut pas entendre parler de Ligue 2.

La défaite contre Monaco a laissé des traces, tout comme le succès du Havre à Auxerre, qui a douché une partie des espoirs stéphanois. Mais l'ailier géorgien garde la foi : « C'était difficile. Oui, la semaine a débuté avec un peu de déception après notre défaite et puis le résultat du Havre. Mais je pense qu'on a réussi à trouver l'énergie, on sait qu'il nous reste deux finales à disputer. »

Davitashvili : "Espérer un résultat de Marseille contre le Havre"

Bien conscient que le destin des Verts n'est plus totalement entre leurs mains, Davitashvili insiste sur l'importance du prochain déplacement à Reims : « La situation n'est pas facile mais si on gagne ce match contre Reims, on peut peut-être espérer un résultat de Marseille contre le Havre. Il faut qu'on fasse déjà tout ce qui est en notre mesure, tout ce qui est en notre possible pour gagner cette rencontre et ensuite on verra. »

Le joueur ne veut pas envisager la Ligue 2 : « Ce retour en Ligue 2, je ne veux pas trop y penser parce que pour le moment on a encore notre destin à décider. » Une mentalité de guerrier, à l'image de son apport sur le terrain. Pour espérer encore, l'ASSE devra s'imposer ce week-end et espérer un faux pas du Havre. Les paroles sont une chose, toutefois, les supporters attendent désormais avec impatience des... actes !