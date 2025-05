Mis de côté à l’ASSE depuis l’arrivée de Maxime Bernauer, Dylan Batubinsika retrouve du temps de jeu... en sélection. Le défenseur des Verts est convoqué avec la RDC pour deux matchs amicaux à Orléans face au Mali et à Madagascar.

Depuis l’arrivée de Maxime Bernauer à l’ASSE cet hiver, Dylan Batubinsika a progressivement disparu des radars en Ligue 1. Il n’a plus été titularisé avec les Verts depuis la lourde défaite (6-1) face au Paris Saint-Germain à Geoffroy-Guichard.

Mais alors que son avenir à l’ASSE s’écrit en pointillés, Batubinsika peut compter sur la confiance renouvelée de son sélectionneur, Sébastien Desabre. Le défenseur de 29 ans figure dans la liste des 26 Léopards convoqués pour deux rencontres amicales.

Batubinsika avec la RDC pour affronter le Mali et Madagascar

La République Démocratique du Congo disputera deux matchs amicaux internationaux au Stade de la Source à Orléans. Le premier se jouera le 5 juin 2025 à 20h face au Mali. S'ensuivra ensuite une d’une deuxième rencontre le 8 juin à 16h contre Madagascar. Ces deux confrontations permettront au sélectionneur congolais de tester ses hommes en vue des prochaines échéances officielles.

Pour Batubinsika, cette convocation est l'occasion de se relancer sur la scène internationale. Depuis sa première apparition avec la RDC en juin 2023, il a enchaîné 12 sélections, dont les deux dernières en mars, lors des victoires face au Soudan du Sud (1-0) et à la Mauritanie (2-0), matches qu’il avait disputés dans leur intégralité. Ces rencontres étaient dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde.

Une sélection marquée par une forte présence de la Ligue 1

Aux côtés de Batubinsika, plusieurs joueurs évoluant en France ont été appelés. En défense, on retrouve Gédéon Kalulu (Lorient) et Chancel Mbemba (Olympique de Marseille). Dans les cages, Dimitry Bertaud (Montpellier) et Lionel Mpasi (Rodez), Ngal'ayel Mukau (Lille) seront également du voyage. Le secteur offensif comptera sur Meschack Elia (Nantes).