Le décor est posé. Si l’ASSE ne s’impose pas à Reims ce samedi, elle sera officiellement reléguée en Ligue 2. Avant ce match capital, Eirik Horneland s’est exprimé face à la presse ce jeudi. Le Norvégien a livré un discours lucide, entre pression, lucidité et espoir d’un dernier sursaut. Pour Sainté, l’heure de vérité a sonné.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Benjamin a bien travaillé pour pouvoir revenir. Il s'est entraîné toute la semaine. Il a l'air plutôt affûté, donc je suis très content de l'avoir parmi nous. Lucas Stassin n'est pas apte pour cette rencontre, il est toujours en phase de réadaptation et on verra si on va croiser les doigts pour qu'il soit disponible pour le match contre Toulouse. Il fait un travail de récupération et il est dans les mains d'experts pour qu'on récupère le plus vite possible. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour le revoir sur pied le plus rapidement possible.

Augustine Boakye qui est out évidemment, ça fait déjà un moment qu'il ne s'entraîne pas et en dehors d'un coup reçu au mollet par Pierre Ekwah, tout va bien et je pense qu'on pourra compter sur lui demain et en dehors de ça toute l'équipe est disponible. Benjamin Bouchouari sera donc disponible de retour dans le groupe. Benjamin a fait beaucoup de bien à l'équipe lorsqu'il était là. Il nous a manqué sur les derniers matchs où on aurait pu vouloir utiliser plus que trois milieux. Benjamin est apte et apte aussi au point de pouvoir débuter la rencontre, c'est mon point de vue.

Benjamin est un joueur précieux, il est rapide, c'est un joueur qui sait prendre la pression. Avec Aimen Moueffek, FlorianTardieu et Lamine Fomba, ce sont des joueurs qui ont tous un profil assez différent et qui sont utiles à l'équipe. Chacun peut amener ses qualités spéciales. Et je vois que sur les dernières rencontres, on a été plutôt intéressants. Sur le côté gauche, l'association entre Léo Petro et Florent Tardieu a amené des buts et des bonnes actions. Donc on a de bonnes opportunités, de bonnes alternatives."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Wadji et Nguessan contre Monaco ? Ils ont tous les deux fait du bon boulot."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Sur le dernier match, on avait choisi d'aligner Djylian Nguessan parce que c'est celui qui a le profil qui ressemble le plus à celui de Lucas Stassin. C'était aussi ce qui nous permettait de ne pas changer l'organisation de l'équipe sur la ligne offensive. Il a fait plutôt du bon boulot sur la première période. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a voulu exploiter un petit peu plus la profondeur et c'est pour ça qu'on a mis Wadji à la tête de l'attaque. Ils ont tous les deux fait du bon boulot. On a aussi Ibrahim Sissoko qui peut être un joueur important contre une équipe comme Reims qui défend assez haut. Il pourrait être une option et chacun à leur manière ont des qualités et on a besoin d'avoir plusieurs cordes à notre arc pour affronter cette équipe."