L'ASSE retrouve la compétition après deux semaines de trêve internationale. Horneland et Cardona ont répondu aux questions des journalistes ce jeudi avant de recevoir le PSG samedi soir. Ils y évoquent leur futur adversaire. Extraits.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : "C'est mission impossible depuis le début de saison pour toutes les équipes. Jusqu'à présent, Paris a concédé 4 ou 5 nuls mais n'a encore jamais perdu. On se doute qu'ils perdront, tôt ou tard, d'ici la fin de saison. On a l'ambition d'être cette première équipe à battre le Paris Saint-Germain. Pour arriver à le faire, il faut avoir énormément de qualité, beaucoup d'engagement. Il faut aussi être dans un très bon jour pour arriver à se mettre au niveau de ces joueurs qui forment aujourd'hui la meilleure équipe, la meilleure équipe d'Europe. Ce qui était très difficile aujourd'hui, quand on rencontre le PSG, c'est qu'au-delà de la qualité de cette équipe, de ces joueurs, c'est aussi tout l'investissement et le travail de chacun qui rend le match assez difficile.

C'est plutôt facile pour Luis Enrique d'être positif sur la rencontre de l’aller parce qu'il a malgré tout fini par gagner ce match. C'est un coach qui aime jouer et voir du bon football. Je pense être le même genre d'entraîneur. Ça a donné ce match plutôt plaisant à regarder. Nous, de notre côté, on va essayer évidemment de refaire la même prestation. La qualité des joueurs, l'intensité qu'ils mettent sur le terrain, leur manière de travailler, de jouer ensemble, c'est vraiment une inspiration pour moi.

"Je ne sais pas si le calendrier chargé du Paris Saint-Germain va nous aider, je l'espère." (Horneland)

Horneland (entraîneur de l'ASSE) : C'est vraiment une très bonne chose de voir une équipe française tenir la dragée haute, à des équipes anglaises qui sont en Ligue des champions. C'est vraiment quelque chose de très positif pour le football français. Ce sera un match très difficile qu'il faut qu'on attaque avec de l'ambition. Sur nos derniers matchs, on a pris 6 points sur les 11 dernières rencontres. Il faut qu'on arrive à faire mieux, à continuer sur cette lancée. Pour moi ce n'est pas un match bonus, c'est juste notre prochain match, un match sur lequel on doit se mettre au niveau en situation de pouvoir récupérer des points.

Je pense qu'on doit vraiment aborder ce match comme un autre. Comme un match où on peut prendre des points, où on peut arriver à retirer quelque chose de positif. Ça doit être notre ambition à chaque rencontre. Je ne sais pas si le calendrier chargé du Paris Saint-Germain va nous aider, je l'espère. Ce que je sais, c'est qu'ils ont vraiment une très grosse équipe avec des joueurs de grandes qualités. Certains ont été en sélection nationale, certains ont joué, d'autres pas.

Certains n'ont pas joué depuis dimanche dernier, donc ils seront sans doute certainement prêts. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir être très fort pour affronter cette équipe. Et pour répondre à la question, je ne pense pas que ce sera plus facile cette semaine que lors du match aller. Ces joueurs sont habitués à jouer régulièrement. Ils sont sur un rythme régulier, donc ils ont cette habitude et ils montrent à chaque fois beaucoup de consistance sur chacune des rencontres."

"Ça peut être un bon challenge aussi d'être la première équipe à les battre" (Cardona avant ASSE-PSG)

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "Je pense que tout le monde regarde les matchs de Paris, donc on sait à quoi s'attendre. Maintenant, nous, on est des joueurs qui sont ambitieux. On sait que ça va être difficile, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les attendre dans notre camp. On va essayer de leur imposer du rythme aussi et d'être très bon sur les contres, parce que c'est là où je pense qu'on peut leur faire mal. On est des compétiteurs, donc on a envie de gagner.

Ça peut être un bon challenge aussi d'être la première équipe à les battre. Si on regarde comme ça, c'est le bon moment, dans le sens où il y a eu la Ligue des champions, comme tu as dit, la trêve internationale. Maintenant, on sait qu'ils ont des joueurs de qualité, donc même leur banc est très bon. Ça va être à nous d'imposer beaucoup de rythme et d'être tous dans un bon jour pour leur faire mal.

Il va falloir être très bon défensivement déjà, parce qu'offensivement ils ont beaucoup de qualités. Et puis on devra être propre dans le jeu, savoir garder le ballon aussi par moments et avoir la possession. Et quand on attaque, il faut faire mal et marquer des buts. C'est la meilleure équipe aujourd'hui en France. Ils le montrent depuis pas mal d'années maintenant. Maintenant, c'est à nous d'être ambitieux et d'être bons sur le terrain. Aujourd'hui, il n'y a pas de match bonus pour nous. Tous les matchs sont importants et tous à la même échelle. Il faudra les embêter du mieux possible pour gagner des points, que ce soit un ou trois."