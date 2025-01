ASSE - Nantes : Une incertitude pour les Verts !

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 18ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre Sainté (16ème) et le FC Nantes (15ème), la fédération a désigné Florent Batta, arbitre de 44 ans qui a déjà arbitré à deux reprises les Verts cette saison. La saison passée, il a terminé à la 19ème et avant-dernière place du classement des arbitres de première division.

Une vieille connaissance de l'ASSE

L'arbitre de 44 ans est un visage familier de la Ligue 1. Il arbitre actuellement sa 7ème saison dans l'élite du football français. C'est la troisième fois de cette saison 24/25 que Florent Batta va rencontrer Sainté, après la réception du Havre à Geoffroy-Guichard le 24 août (défaite 0-2) et la réception de Montpellier le 23 novembre (victoire 1-0). Lors de ces deux premières rencontres, Florent Batta a distribué 6 cartons jaunes à l'encontre des Verts et a sifflé un penalty en faveur du HAC suite à un accrochage peu commun de Dennis Appiah.

Le FC Nantes a également déjà eu à faire à Florent Batta cette saison, mais pas en Ligue 1. C'était lors des 32èmes de finale de Coupe de France. Les canaris s'étaient imposés par 4 buts à 0 face à Drancy.

Cette saison, Florent Batta a officié lors de six rencontres de Ligue 1 : Sainté/Le Havre (0-2) ; Brest/Toulouse (2-0) ; Auxerre/Reims (2-1) ; Rennes/Le Havre (1-0) ; Sainté/Montpellier (1-0) et Strasbourg/Auxerre (3-1). Au total, il a distribué 29 cartons jaunes soit une moyenne de 4.8 par match et 1 second avertissement. Florent Batta a également sifflé quatre pénaltys depuis le début de saison. Il a aussi arbitré quatre rencontres de Ligue 1 et deux de Coupe de France.

Historique :