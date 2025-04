Florian Tardieu revient de loin. Sur le banc la plupart du temps lors de la première partie de saison, l'ancien troyen a réussi à inverser la tendance et enchaîne les rencontres. Il s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits

Florian Tardieu (Joueur de l'ASSE) : "Je pense qu'à notre position, il faut retenir le positif. On fait une grosse première mi-temps. Après la dixième mi-temps, ça a été dur, ça a été très frustrant parce qu'on y croit à la mi-temps. On se dit qu'on peut aller les bousculer. Mais on donne les buts. Moi, le premier sur le penalty, je n'ai pas à faire cette faute. Ce sont des erreurs un peu bêtes où on leur donne l'opportunité de marquer. Et contre ces équipes-là, on le paye cash. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont meilleurs que nous. Mais avec l'intensité et ce qu'on avait mis sur la première mi-temps, on y a cru. C'est dommage mais il faut s'appuyer sur la première mi-temps et continuer comme ça. Il faut essayer d'être plus constant parce qu'on ne peut pas jouer que 45 minutes dans un match.

À la mi-temps, j'ai vu que des joueurs de Paris se chamaillaient entre eux parce qu'on les avait bougés. Mais en deuxième mi-temps, quand on rentre au bout des dix minutes, on fait trois erreurs. Aller marquer trois buts à Paris, c'est compliqué. Déjà, un, c'est dur. Mais trois... En fait, c'est se concentrer sur nous, être plus constant au long terme des matchs. Parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas jouer que 45 minutes.

Mettre d'intensité dans les matchs sur 90 minutes, on travaille la semaine pour ça. Le coach veut ça. Donc, on se doit de tenir. Après, il faut avoir plus de lucidité avec le ballon. Parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Mais je trouve que c'est avec le ballon qu'il faut avoir plus de lucidité."

"Ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est ce qui fait vivre ce club." (Sur la possible dissolution des groupes de supporters de l'ASSE)

Florian Tardieu (Joueur de l'ASSE) : "C’est du positif. Par rapport aux supporters, on en parle, on suit ce qui se passe. On est tous ensemble avec eux. On est tous dans le même bateau. Ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est ce qui fait vivre ce club. Quand on parle de Saint-Etienne, on parle de l'ambiance, on parle de ses supporters. On a vu le soutien national au niveau de ça, donc c'est une bonne chose que ça soit en stand-by. Aujourd'hui, on a vu que c'était un stand-by et j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles dans l'avenir."